Selección Colombia: ¿Quiénes entraron y quiénes salieron de la última convocatoria?

Ocho jugadores nuevos fueron incluidos respecto a los citados para los amistosos ante México y Canadá en octubre.

Camilo Vargas, portero de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Este viernes se dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados a la Selección Colombia para los partidos amistosos de noviembre. En Estados Unidos, el equipo de Néstor Lorenzo se estará enfrentando a Nueva Zelanda y a Australia.

El juego ante los neozelandeses será el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 7:00PM; mientras que el compromiso con los australianos será el martes 18 en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:00PM. Tanto la hora local como la hora colombiana se encuentran a la par.

De los 26 convocados a la Selección para esta doble fecha FIFA, hay ocho jugadores nuevos respecto a los llamados para los partidos ante México y Canadá; mientras que salieron siete de dicho listado.

Le pude interesar

¿Quiénes entraron y quiénes salieron de la convocatoria?

Los ocho jugadores nuevos respecto a los llamados en octubre, incluyendo varios regresos de jugadores habitualmente convocados, son Camilo Vargas, Santiago Arias, Carlos Cuesta, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez.

Entretanto, los siente que no fueron tenidos en cuenta y si fueron citados en la última convocatoria, son Juan Camilo Hernández, Kevin Serna, Kevin Mier, Juan Fernando Quintero, Andrés Román, Yerson Mosquera y Jaminton Campaz.

Estos serán los últimos partidos amistosos antes de que se lleve a cabo el sorteo del Mundial, el cual se desarrollará en Washington el próximo 5 de diciembre, definiéndose los 12 grupo de la Copa del Mundo.

