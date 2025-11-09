Hasta qué hora se puede votar HOY 9 DE NOVIEMBRE elecciones alcalde de Villeta: Horario oficial

Más de 25.200 personas en Villeta podrán acudir a las urnas este domingo, 9 de noviembre para elegir a su nuevo alcalde en unas elecciones atípicas. Así lo explicó la Registraduría Nacional durante el séptimo Comité de Garantía Electoral, realizado en la Gobernación de Cundinamarca, donde se revisaron los pormenores del proceso.

De acuerdo con el portal oficial de la Gobernación de Cundinamarca, la jornada contará con 10 epicentros de votación y 70 mesas distribuidas en todo el municipio. Además, ha de resaltar que habrá cinco en la zona urbana, cuatro en veredas y corregimientos, y una en el centro carcelario, garantizando que ningún ciudadano habilitado quede sin su espacio para participar.

Elección de alcalde Villeta - Cundinamarca HOY

Además, para asegurar el orden y la confianza del proceso, fueron asignados 511 jurados, de los cuales 409 serán fijos y 102 de respaldo. Estas personas tendrán la tarea de custodiar cada voto y mantener la equidad durante toda la jornada electoral.

Incluso, la misma Gobernación indicó que se establecieron dos células escrutadoras auxiliares y una principal municipal, junto con equipos técnicos y operativos que acompañarán cada fase del evento.

Hasta qué hora se puede votar HOY 9 DE NOVIEMBRE elecciones alcalde de Villeta

De acuerdo con la Registraduría Nacional de Estado Civil, la jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, se le ha de recomendar a los votantes que, para ejercer su voto, deben llevar su cédula de ciudadanía ORIGINAL.

Además, se le resalta a los votantes verificar su puesto y mesa de votación para evitar inconvenientes, ya que, no se le permitirá votar si no es en el seleccionado.

En cuanto al horario de los resultados preliminares, los podrá consultar en la noche, de este mismo 9 de noviembre, en el portal oficial de la Registraduría.

¿Cómo consultar el lugar de votación en Villeta?

Si su cédula está registrada en Villeta y desea ejercer el derecho al voto, puede consultar su lugar de votación únicamente en el portal oficial de la Registraduría. Cabe resaltar que, este trámite es totalmente gratis, y no necesitará de terceros para saberlo, evite caer en estafas, donde pueden robar sus datos personales.

