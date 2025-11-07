Confirman hallazgo del cuerpo del empresario desaparecido en el Lago Calima

Después de cuatro días de intensa búsqueda, fue encontrado en el Lago Calima el cuerpo del empresario Juan Carlos Rivera Gómez, quien se había ahogado luego de que la lancha en la que se desplazaba junto a su familia se hundiera el pasado lunes festivo. En el mismo accidente también perdió la vida su familiar Jazmín Rivera.

De acuerdo con los organismos de socorro, la lancha llevaba 14 ocupantes, de los cuales 12 lograron ser rescatados con vida tras el hundimiento.

Miguel Ángel Guzmán, coordinador de Gestión del Riesgo de Calima, confirmó el hallazgo del cuerpo y envió un mensaje de solidaridad a los familiares.

“Me permito informar de manera oficial que se ha logrado ubicar el cuerpo del empresario Juan Carlos Rivera, el cual se encontraba desaparecido desde el día 3 de noviembre después de una trágica situación que se presentó aquí en nuestro embalse del lago Calima”, señaló Guzmán.

El funcionario explicó que en las labores de búsqueda también participaron familiares, allegados y operadores turísticos del sector, quienes prestaron lanchas y jetskis para apoyar la búsqueda. Añadió que desde la administración municipal seguirán trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes y los visitantes al lago.

Por su parte, Diego Vázquez, coordinador operativo de la Defensa Civil Colombiana seccional Valle del Cauca, destacó la labor conjunta de las entidades que intervinieron.

“Trabajo articulado entre bomberos Calima, bomberos Buga, buzos privados, la Policía Nacional en sus diferentes modalidades, tránsito, la Defensa Civil, La Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca y sobre todo el trabajo, la experticia y el conocimiento de los operadores turísticos de la zona”, afirmó.

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a quienes visitan el Lago Calima a cumplir las normas de seguridad, especialmente el uso permanente del chaleco salvavidas, para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Tanto las autoridades, los organismos de socorro y la comunidad de Calima El Darién expresaron sus más sentidas condolencias a la familia Rivera por la pérdida de Juan Carlos Rivera Gómez y Jazmín Rivera. En mensajes de solidaridad, destacaron su fortaleza durante los días de búsqueda y pidieron respeto por el dolor que hoy atraviesan.

Entre tanto, los organismos competentes serán las encargadas de investigar y establecer las causas del accidente.