Llega a Colombia el primer fondo regional para financiar la transición energética en América Latina

En el marco de la Cumbre CELAC–Unión Europea, el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunciaron la creación del Fondo de las Transiciones Energéticas de América Latina y el Caribe (FONTELAC), un mecanismo financiero que busca acelerar la transformación energética en la región.

El FONTELAC surge como parte del legado de Colombia durante su Presidencia Pro Témpore de la CELAC y tiene como propósito movilizar inversiones hacia proyectos de energías limpias, redes eléctricas inteligentes, sistemas de almacenamiento, eficiencia energética, hidrógeno verde y justicia energética.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la iniciativa consolida la cooperación internacional y fortalece la integración regional en torno a una transición energética justa y sostenible.

“Con el FONTELAC estamos demostrando que la cooperación y la integración son el camino hacia un futuro energético más limpio, equitativo y sostenible para todos los pueblos de América Latina y el Caribe”, señaló el ministro.

Durante el anuncio, la viceministra de Energía, Karen Schutt, sostuvo una reunión con el representante de CAF en Colombia, Rodrigo Peñailillo, en la que se revisaron los avances y próximos pasos para poner en marcha el fondo.

“Este fondo deja un legado regional y ratifica el liderazgo de Colombia en la promoción de una transición energética inclusiva”, aseguró Schutt.

El FONTELAC priorizará inversiones que fortalezcan la seguridad energética, reduzcan las emisiones contaminantes y mejoren la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Además, busca impulsar la cooperación entre los países de la región, el sector privado y los organismos multilaterales, creando sinergias que permitan acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno del Cambio por consolidar una política energética sostenible, basada en la justicia ambiental y social. Desde el Ministerio de Minas y Energía se destacó que el fondo no solo financiará proyectos, sino que también promoverá innovación tecnológica, transferencia de conocimiento y fortalecimiento institucional en los países participantes.

Con el FONTELAC, Colombia reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los acuerdos globales sobre cambio climático, posicionándose como un referente regional en la construcción de una transición energética justa e incluyente.