MinMinas prioriza uso de gas natural Caribe durante mantenimiento de planta SPEC

Ante la entrada en mantenimiento de la planta de regasificación de la ciudad de Cartagena, el ministerio de Minas expidió la circular 40030 que prioriza el suministro de gas a las plantas térmicas en el caribe.

Esta decisión busca garantizar el suministro de gas a las principales plantas térmicas del Caribe, con el objetivo de mantener la estabilidad energética durante el periodo revisión de las instalaciones de ESPEC entre el 10 y el 14 de octubre.

La circular establece que plantas térmicas como: Termoflores, TEBSA y Termocandelaria serán las principales beneficiarias de este suministro priorizado, dado que su operación es fundamental para mantener la generación de energía eléctrica en la región caribe.

El ministerio de Minas solicitó a la compañía Ecopetrol que aporte el gas necesario desde otras plantas productoras ubicadas en diferentes regiones del país, como Cusiana, Cupiagua y Floreña que van a respaldar el proceso de mantenimiento que realiza ESPEC, el fin de semana.

El director de ANDEG, Alejandro Castañeda manifestó que hasta el día de hoy se había logrado conseguir el 35% del gas que requieren las plantas térmicas para su operación.

Explicó que en el proceso de mantenimiento de la planta de regasificación de la ciudad de Cartagena se van a requerir aproximadamente 530 millones de pies cúbicos de gas para atender la demanda de las térmicas desde el viernes hasta el lunes festivo.

Sin embargo, aclaró que en caso de una emergencia se podría presentar un corte de gas para las industrias colombianas.