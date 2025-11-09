Cuentas de la Selección Colombia para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-17

Jugadores de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 2025 en Catar / Getty Images. / Mohamed Farag - FIFA

La Selección Colombia todavía no conoce la victoria en el Mundial Sub-17 que se desarrolla en Catar, luego de conseguir dos empates en los primeros compromisos frente a Alemania (1-1) y El Salvador (0-0). ‘La Tricolor’ sueña con superar su mejor participación en la competencia (2003 y 2009), cuando alcanzó el cuarto puesto de la Copa del Mundo.

En la séptima aparición de Colombia en el certamen juvenil, hace parte del grupo G, donde marcha tercera con 2 unidades, y buscará su tiquete para los octavos de final durante la última jornada de la fase de grupos.

La última jornada se disputará el lunes 10 de noviembre a partir de las 8:30 am (hora Colombia), y los dirigidos por el técnico Freddy Hurtado enfrentar al invicto Corea del Norte, que goleó 5-0 a El Salvador en su debut, y, posteriormente, rescató un empate 1-1 ante Alemania.

Por su parte, El Salvador y Alemania chocan simultáneamente en el otro partido del grupo, y ambas selecciones tienen posibilidades matemáticas de avanzar de ronda.

¿Qué pasa si Colombia le gana a Corea del Norte?

En este caso, la Selección Colombia avanzará a la siguiente fase de la Copa del Mundo, ya que superará el puntaje del conjunto asiático, y sin considerar el resultado entre europeos y centroamericanos, continuará en competencia.

¿Qué pasa si Colombia empata con Corea del Norte?

Considerando que, de acuerdo con el formato FIFA oficial para el Mundial, a los octavos de final avanzan los dos primeros de cada grupo más ocho mejores terceros. En caso de conseguir un empate ante Corea, deberá esperar que Alemania no pierda frente a El Salvador para conservar la tercera plaza y esperar la definición de los otros grupos para clasificar desde esta posición.

¿Qué pasa si Colombia pierde con Corea del Norte?

Además de esperar por el empate o la victoria alemana, quedará con 2 puntos en la tabla de posiciones del grupo G, y esto podría dificultar su ranking entre los mejores terceros de la Copa del Mundo. Sin embargo, conservaría esta oportunidad, aun con el resultado en contras