Mundial Sub-17: Selección Colombia no pudo con El Salvador y así quedaron las posiciones del Grupo G

La Selección Colombia Sub-17, a pesar de dominar el encuentro a lo largo de los 90 minutos, no pudo pasar el empate 0-0 ante El Salvador, en la segunda fecha del Grupo G del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Qatar.

La gran figura del encuentro fue el portero salvadoreño Oliver Alegria, quien tuvo grandes intervenciones para sostener el cero en su puerta. La acción más clara de Colombia la tuvo el delantero Santiago Londoño, que estrelló un remate en el vertical derecho del arquero.

En el otro compromiso del grupo, Alemania empata parcialmente 1-1 con Corea del Norte, resultado que deja a los asiáticos en lo más alto de la zona; mientras que Colombia es, de momento, tercera.

Vale la pena recordar que este Mundial Sub-17 se lleva a cabo con 48 selecciones, sirviendo de prueba a la Copa del Mundo de mayores del 2026. A la próxima ronda avanzarán los primeros y segundos de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.

Pos Equipo PJ Pts Dif 1 Corea del Norte 2 4 +5 2 Alemania 2 2 0 3 Colombia 2 2 0 4 El Salvador 1 1 -5

Próxima fecha

La tercera fecha del Grupo G del Mundial Sub-17 de Qatar se estará disputando el lunes 10 de noviembre. Ese día, la Selección Colombia se estará enfrentando a Corea del Norte a las 8:30AM (hora colombiana). A la misma hora, se medirán Alemania y El Salvador.