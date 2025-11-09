Álvaro Montero encabeza la llegada de los jugadores a la Selección Colombia en Estados Unidos

Álvaro Montero de Vélez Sarsfield y con pasado en Millonarios / Getty Images. / DeFodi Images

La lista de 26 futbolistas convocados por el técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, comienza a concentrarse en Fort Lauderdale (Florida), ante la llegada de los primeros tres jugadores.

Por medio de la cuenta oficial de ‘La Tricolor’ en ‘X’, se confirmó que Álvaro Montero, el portero con presente en Vélez Sarsfield ya está bajo las órdenes del seleccionador argentino, al igual que Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, quienes llegan desde Vasco da Gama brasilero.

Motero, con pasado en Millonarios, no suma minutos en cancha después de jugar 61′ en el empate sin goles ante Huracán, y solo registra 151′ minutos en cancha en el fútbol argentino, desde su llegada en julio de 2025.

El primer compromiso, frente a Nueva Zelanda, está programado para el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 7:00 pm; mientras que ante Australia, será el martes 18 en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:00 pm. Tanto la hora local como la hora colombiana se encuentran a la par.

Como principales novedades en la convocatoria destaca el regreso de jugadores que han sido tenidos en cuenta por el técnico con pasado en el fútbol peruano, como son los casos de: Camilo Vargas, Santiago Arias, Carlos Cuesta, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez.

En cuanto a las sorpresas por su ausencia, resaltan nombres como: Juan Camilo Hernández, Kevin Serna, Kevin Mier, Juan Fernando Quintero, Andrés Román, Yerson Mosquera y Jaminton Campaz.

Jugadores que faltan por llegar

Se espera que los futbolistas continúen uniéndose a la concentración durante las próximas horas, ya que la jornada del fin de semana todavía está en disputa y algunos deben jugar con su respectivo club, antes del último parón FIFA del año.

A continuación, los futbolistas convocados se unirán en las próximas horas: