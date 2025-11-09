Conmoción en Santander por posible feminicidio: joven fue hallada con aparentes signos de tortura

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Conmocionados se encuentran los habitantes del municipio de Sabana de Torres en Santander, por el hallazgo del cuerpo sin vida de Briyi Vanesa Amado Cárdenas, joven de tan solo 21 años de edad.

Según la Policía de Santander el hallazgo lo realizó un hombre que pasaba por la vereda El Diamante:

“El día 8 de Noviembre fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida..un ciudadano se acercó voluntariamente a las instalaciones policiales informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la vía, aparentemente de sexo femenino”. Detalló, el Teniente Coronel, Raúl Pérez Aramendiz, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de Santander.

Versiones extraoficiales indican que el cuerpo de la mujer, tenía varios signos de tortura, lo que daría indicios de un posible feminicidio, que de ser confirmado por las autoridades, sería el primero en este municipio de la provincia Yariguies.

Lea también: Cabecilla de las disidencias capturado en Santander ya se había entregado en el Catatumbo este año

La Alcaldía, rechazó el hecho y confirmó que ya iniciaron las investigaciones para establecer los móviles y capturar al responsable.

“Desde aquí, extendemos unas condolencias a su familia y le solicitamos a la fuerza pública, a la parte judicial, que puedan esclarecer lo que sucedió en Sabana de Torres y dar con él o los culpables. En estos momentos, nuestra Policía Nacional y la parte judicial, la Fiscalía, se encuentran investigando y adelantando ya el proceso”. Aseguró, Darío Buchenicow, mandatario municipal.

La Gestora social junto a integrantes del Concejo, invitaron a la comunidad sabanera a una velatón que se tiene prevista para hoy a las 7:00 p.m. en el parque infantil.

Ampliar

Le puede interesar: Defensoría emite Alerta Temprana por alto riesgo de violencia en Rionegro, Santander

“Como mujeres, rechazamos profundamente este hecho tan doloroso y toda forma de violencia hacia la mujer. Por eso, invitamos a toda la comunidad de Sabana de Torres a una velatón este domingo 9 de noviembre a las 7 de la noche para honrar su memoria y alzar juntos la voz de rechazo ante estos actos”. Precisaron, Deyci Rueda Velasquez, Gestora Social y Merary Esperanza, Concejal.

El alcalde pidió a los habitantes del municipio que cuenten con información veraz y precisa que pueda aportar al esclarecimiento del hecho, acercarse a las autoridades competentes.