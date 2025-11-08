Cabecilla de las disidencias capturado en Santander ya se había entregado en el Catatumbo este año

Bucaramanga

Marlon Franco Albernia también conocido como alias “JJ Guaracas” cabecilla del frente 33 de las disidencias de las FARC, se entregó el 27 de enero de 2025 al Ejército colombiano por presunta persecución del ELN, grupo ilegal que según el, buscada liquidarlo.

La entrega fue junto a otros cuatro integrantes del frente a su cargo en el Catatumbo, Norte de Santander, donde Albernia lideró durante varios años a más de 30 combatientes, participando en homicidios selectivos, cobro de extorsiones, secuestros e imposición de cuotas a grupos de narcotráfico que manejaban el procesamiento de clorhidrato de cocaína en las zonas rurales de Tibú y Sardinata.

Por estas acciones criminales el pasado 5 de febrero, según lo que indica un comunicado de la Físcalia General de la Nación, fue juficializado, siendo imputado por el delito de concierto para delinquir que aceptó ante el juez.

Tras no saber actualizaciones sobre el proceso judicial en su contra, este fin de semana su volvió a ser tema de conversación por las autoridades, pero esta vez del departamento de Santander para referirse a un importante resultado que lograron en el municipio de Cimitarra.

“En nuestra operación Esparta, con participación del Gaula de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia y nuestras Unidades de Operaciones Especiales, logramos la captura de Marlon Franco Albernia o alias JJ Guaracas”. informó el Comandante de la Policía de Santander, Néstor Arévalo.

Este cabecilla hacía parte de las disidencias de las Farc desde el año 2010, según la Policía con casi 15 años de trayectoria criminal, participó desde guerrillero raso hasta ser el cabecilla de una columna móvil que enfocaba sus esfuerzos en generar extorsiones, homicidios selectivos y diferentes delitos en el sector de lo que fue el municipio de Sardinata y Tibú y parte de los municipios de Bucaracica y la región de los pueblos del occidente del departamento de Norte de Santander.

“Este cabecilla también participó en acciones criminales contra la fuerza pública, en enero de este año, cuando se inició las confrontaciones con el Ejército de Liberación Nacional, participaron de esos homicidios contra líderes sociales, contra miembros de las diferentes comunidades del Catatumbo. Fue capturado por los delitos de concierto para delinquir, secuestro, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, confirmó el Coronel Néstor Arévalo.

Una de las prácticas por las que era conocido es el reclutamiento y secuestro de jóvenes en situación de consumo de drogas, a quienes, una vez incorporados a sus filas, al parecer, sometía a castigos.

Este medio de comunicación espera la respuesta de la Físcalia, que permita entender la razón por la que luego de entregarse y de estar siendo judicializando, se frenó el proceso en su contra.