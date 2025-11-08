Defensoría emite Alerta Temprana por alto riesgo de violencia en Rionegro, Santander

Bucaramanga

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, en el municipio de Rionegro (Santander), ante el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Esta advertencia reemplaza la Alerta Temprana 028 de 2023 y busca prevenir hechos de violencia en la zona conocida como el Bajo Rionegro, un territorio con importancia estratégica por su conexión con el valle medio del río Magdalena y su cercanía con rutas hacia la costa Caribe y el centro del país.

Ampliar

Disputa por el narcotráfico y la extorsión

La Defensoría alertó sobre la presencia y avance de grupos armados ilegales que buscan controlar sus economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

Entre ellos se identifican el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como “Clan del Golfo”, que intenta expandirse desde Puerto Wilches y el sur de Bolívar hacia el Bajo Rionegro y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que han llegado desde el sur del Cesar y el sur de Bolívar, generando disputas con el EGC.

Lea también: 15 años de cárcel para hombre que intentó asesinar a su pareja en Floridablanca, Santander

Además, hay advertencia sobre una posible intención del ELN de ingresar a la zona a través de milicianos. La confrontación entre estos grupos ha provocado temor, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad en comunidades rurales.

Según la Defensoría, es probable que aumenten los enfrentamientos armados, homicidios, amenazas y desplazamientos en los próximos meses. También alertan sobre el posible incremento de la violencia sexual y del control social ejercido por los grupos ilegales.

La falta de presencia estatal en algunas zonas facilita que las comunidades se vean obligadas a aceptar el control de los grupos armados.

Población en riesgo

La Defensoría señala que el riesgo recae sobre toda la población civil, pero especialmente sobre: Líderes y lideresas comunales, vigilados y amenazados por los grupos armados, campesinos y pescadores, afectados por disputas por tierras, niñas, niños y jóvenes, en riesgo de reclutamiento forzado y violencia sexual, comerciantes y ganaderos, víctimas de extorsión y mujeres y población LGBTIQ+, expuestas a violencias basadas en género y estigmatización.

Recomendaciones

La Alerta incluye acciones urgentes dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y locales, entre ellas:

Reforzar la presencia de la fuerza pública.

Fortalecer programas de protección y prevención del reclutamiento de menores y de apoyo a las víctimas.

Coordinar respuestas rápidas entre entidades del Estado bajo la dirección del Ministerio del Interior.

Aumentar la investigación y judicialización de las redes criminales.

Mejorar la infraestructura educativa , el transporte escolar y los programas sociales para reducir vulnerabilidades.

, el transporte escolar y los programas sociales para reducir vulnerabilidades. Garantizar el seguimiento de la Procuraduría y la Personería al cumplimiento de estas medidas.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al Estado colombiano para actuar de manera inmediata y coordinada, con el fin de proteger la vida y la integridad de la comunidad del Bajo Rionegro.











