Defensoría emite Alerta Temprana por alto riesgo de violencia en Rionegro, Santander

Advierten posible disputa entre grupos ilegales como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el ELN, por el control del narcotráfico y la extorsión.

Sofía Correa

Bucaramanga

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, en el municipio de Rionegro (Santander), ante el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Esta advertencia reemplaza la Alerta Temprana 028 de 2023 y busca prevenir hechos de violencia en la zona conocida como el Bajo Rionegro, un territorio con importancia estratégica por su conexión con el valle medio del río Magdalena y su cercanía con rutas hacia la costa Caribe y el centro del país.

Disputa por el narcotráfico y la extorsión

La Defensoría alertó sobre la presencia y avance de grupos armados ilegales que buscan controlar sus economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

Entre ellos se identifican el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como “Clan del Golfo”, que intenta expandirse desde Puerto Wilches y el sur de Bolívar hacia el Bajo Rionegro y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que han llegado desde el sur del Cesar y el sur de Bolívar, generando disputas con el EGC.

Además, hay advertencia sobre una posible intención del ELN de ingresar a la zona a través de milicianos. La confrontación entre estos grupos ha provocado temor, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad en comunidades rurales.

Según la Defensoría, es probable que aumenten los enfrentamientos armados, homicidios, amenazas y desplazamientos en los próximos meses. También alertan sobre el posible incremento de la violencia sexual y del control social ejercido por los grupos ilegales.

La falta de presencia estatal en algunas zonas facilita que las comunidades se vean obligadas a aceptar el control de los grupos armados.

Población en riesgo

La Defensoría señala que el riesgo recae sobre toda la población civil, pero especialmente sobre: Líderes y lideresas comunales, vigilados y amenazados por los grupos armados, campesinos y pescadores, afectados por disputas por tierras, niñas, niños y jóvenes, en riesgo de reclutamiento forzado y violencia sexual, comerciantes y ganaderos, víctimas de extorsión y mujeres y población LGBTIQ+, expuestas a violencias basadas en género y estigmatización.

Recomendaciones

La Alerta incluye acciones urgentes dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y locales, entre ellas:

  • Reforzar la presencia de la fuerza pública.
  • Fortalecer programas de protección y prevención del reclutamiento de menores y de apoyo a las víctimas.
  • Coordinar respuestas rápidas entre entidades del Estado bajo la dirección del Ministerio del Interior.
  • Aumentar la investigación y judicialización de las redes criminales.
  • Mejorar la infraestructura educativa, el transporte escolar y los programas sociales para reducir vulnerabilidades.
  • Garantizar el seguimiento de la Procuraduría y la Personería al cumplimiento de estas medidas.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al Estado colombiano para actuar de manera inmediata y coordinada, con el fin de proteger la vida y la integridad de la comunidad del Bajo Rionegro.




