¿Cómo limpiar las gafas sin rayar los lentes? No necesita utilizar jabón

El contacto constante con dispositivos de tecnología ha modificado la manera en que los ojos humanos funcionan. Esto se debe a que, el brillo de las pantallas, la cercanía de los celulares y las largas horas frente a ellos provocan cansancio visual y alteraciones que antes eran poco comunes.

Además, estos aparatos electrónicos exigen un esfuerzo visual continuo que termina afectando la claridad y el enfoque de la vista. Con el paso del tiempo, este hábito cotidiano ha contribuido al aumento de la miopía, por lo cual se ha vuelto muy común el uso de gafas.

Le puede interesar: ¿Es mejor usar gafas o lentes de contacto? Doctores aconsejan sobre el cuidado de los ojos

¿Cómo limpiar las gafas sin rayar los lentes?

Los expertos del portal All About Vision Logo, indican que para cuidar adecuadamente los lentes y prolongar su vida útil, es esencial limpiarlos con regularidad.

Puesto que, con el uso diario, los cristales pueden llenarse de residuos como polvo, grasa natural del rostro o restos de maquillaje, lo que no solo afecta la visibilidad, sino que también puede provocar arañazos con el tiempo.

En cuanto a su mantenimiento, una mezcla sencilla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco se ha convertido en una opción muy eficaz para devolver el brillo y la transparencia a los lentes.

Le puede interesar: Según expertos en 2050 la miopía podría afectar a la mitad de la poblacion mundial

Así puede limpiar las gafas sin rayar los lentes con solo 2 ingredientes

Cabe resaltar que, esta combinación, conocida por sus propiedades limpiadoras, actúa eliminando la suciedad sin dañar la superficie. Solo es necesario preparar una pequeña cantidad de la mezcla, aplicarla con suavidad sobre los cristales y luego enjuagar para obtener un acabado impecable.

Le puede interesar: ¿Qué es un desgarro en un ojo? Le puede pasar a cualquiera, conozca los síntomas

Siga este paso a paso para limpiar las gafas sin rayar los lentes

Paso 1. Preparar la mezcla de vinagre y agua:

En un recipiente pequeño, combine por partes iguales, vinagre blanco y agua. Esta proporción es la más adecuada para asegurar una limpieza efectiva sin dañar los tratamientos o recubrimientos de los lentes.

Paso 2. Incorporar el bicarbonato de sodio:

Agregue una cucharadita de bicarbonato de sodio por cada taza de la mezcla líquida anterior. Al hacerlo, notará que se forma una ligera efervescencia, lo cual es completamente normal.

Le puede interesar: Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos: explicación científica

Paso 3. Humedecer el paño:

Tome un paño limpio, preferiblemente de microfibra, y sumérjalo. Luego exprima suavemente para eliminar el exceso de líquido antes de aplicarlo sobre los cristales.

Paso 4. Limpiar los lentes:

Con movimientos circulares y suaves, frote los cristales utilizando el paño humedecido. Evite ejercer demasiada presión para no dañar los recubrimientos protectores.

Paso 5. Enjuagar con agua tibia:

Una vez finalizada la limpieza, enjuaga los lentes bajo un flujo suave de agua tibia para retirar cualquier resto de la mezcla y residuos de suciedad.

Paso 6. Secar cuidadosamente:

Por último, seque los lentes con un paño limpio y seco. Es importante no utilizar papel o toallas desechables, ya que podría rayar la superficie de los cristales.