¿Es mejor usar gafas o lentes de contacto? Doctores aconsejan sobre el cuidado de los ojos

Actualmente, existe la posibilidad de compensar problemas de visión como la miopía, el astigmatismo, o las presbicia usando gafas o lentes de contacto. Aunque ambas opciones tienen pros y contras, identificar las necesidades de cada momento puede ser de ayuda para saber qué es mejor para el cuidado de sus ojos.

Aquellas personas con problemas de vista a veces pueden escoger entre llevar gafas o usar lentes de contacto; dos opciones totalmente válidas y que benefician a desenvolverse en el día a día, logrando que puedan ver con claridad y que puedan llevar su vida con normalidad.

Aun así, ¿sabe usted si es mejor usar gafas o lentes? Aquí le contamos.

¿Qué es mejor, usar gafas o lentes de contacto?

Los lentes de contacto son más cómodos al momento de hacer deporte, pero las gafas protegen del polvo y el viento; sin embargo, las gafas se han convertido en un accesorio ideal para muchos para complementar sus atuendos, en donde los lentes permiten usar gafas de sol sin que estas tengan que ser graduadas.

La Clínica San Diego, ubicada en Medellín y Llanogrande, expresa que el uso de cualquiera de estas dos opciones depende de factores y gustos personales, dando los siguientes puntos a considerar:

Ventajas de usar gafas

Son fáciles de poner y quitar , haciéndolas convenientes para muchas personas.

, haciéndolas convenientes para muchas personas. Muchos las usan como accesorio y complemento de moda.

de moda. Requieren menor mantenimiento y cuidado diario que los lentes.

Ventajas de usar lentes de contacto

Brindan visión periférica más amplia , pues se mueven con los ojos.

, pues se mueven con los ojos. Ideales para actividades deportivas y situaciones en donde las gafas pueden resultar incómodas.

y situaciones en donde las gafas pueden resultar incómodas. Dan una apariencia más natural.

Por otro lado, Lentesplus, afirman que ninguno es mejor que el otro. Asimismo, las gafas requieren de poca limpieza y mantenimiento y no es necesario tocar los ojos para usarlas, lo que disminuye la posibilidad de infecciones oculares y suelen ser más económicas a largo plazo. Mientras que los lentes se colocan directamente en el ojo por lo que la visión periférica no se ve obstruida, y no interfieren en la realización de actividades de ningún tipo. Estas son las desventajas que plantea la óptica:

Desventajas de usar gafas

Se encuentran a 12 mm de los ojos, por lo que la visión periférica puede presentarse distorsionada .

. Algunas personas reportan tener dificultad con enfocar objetos y tener una visión borrosa cuando comienzan a usarlas o cuando su fórmula cambia.

y tener una visión borrosa cuando comienzan a usarlas o cuando su fórmula cambia. Hay quienes no les gusta cómo les lucen las gafas puestas y sienten que cambia completamente su estética.

Desventajas de usar lentes de contacto

Algunos tienen problemas para colocar el lente en el ojo , aunque con la técnica adecuada eso no debería ser un problema.

, aunque con la técnica adecuada eso no debería ser un problema. Los lentes reducen la cantidad de oxígeno que llega al ojo , lo que puede ocasionar o aumentar el síndrome de ojo seco .

, lo que puede ocasionar o aumentar el . Estos son de uso quincenal, mensual o anual, y requieren de limpieza adecuada diariamente, con el fin de evitar infecciones oculares.

Para concluir, el uso de alguno de estos dos es en gran parte una decisión personal, sin embargo, también es importante consultarlo con su médico y que sea él quien le diga qué se acomoda mejor a usted, pues, en ciertos casos el empleo de estos es obligatorio de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo mantener el bienestar de sus ojos?

El equipo médico de Bogotá Laser, explicó que los factores comunes para contraer infecciones oculares son el consumo de tabaco, los rayos UV, la obesidad, las predisposiciones genéticas, la edad y el uso prolongado de dispositivos electrónicos. De este modo, los consejos que dan para cuidar de la salud visual, son los siguientes: