Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos: explicación científica

Estornudar es un acto involuntario, es un mecanismo que tiene el cuerpo para protegerse y expulsar elementos extraños antes de que lleguen a los pulmones o a las vías respiratorias. Un estornudo inicia con una inhalación profunda, seguido de una rápida expiración, terminando con el cierre brusco y fuerte de la glotis para generar la presión necesaria; durante este proceso la conexión entre el estornudo y el cierre de los ojos, se establece a través de un reflejo involuntario.

La ciencia moderna ha abordado el estornudo desde la perspectiva de salud pública, en especial en tiempos de pandemia, ya que estos son un potente vehículo de transmisión de enfermedades. “El estornudo es un acto reflejo de expulsión de aire, a veces por partículas extrañas que irritan la mucosa, siendo un mecanismo de defensa del aparato respiratorio”, afirma el doctor de la Universidad de Granada, Martín Moreno.

Conozca la razón de por qué es casi imposible estornudar con los ojos abiertos.

¿Por qué no se puede estornudar con los ojos abiertos?

El avance de la ciencia ha proporcionado una comprensión más profunda de los estornudos; con la utilización de técnicas de alta velocidad de captura de imagen y modelos 3D, se ha podido estudiar la dinámica y la distribución de las gotas expulsadas durante el estornudo.

En el momento en que se produce un estornudo, los músculos faciales se contraen rápidamente, incluyendo los músculos que se encuentran alrededor de los ojos lo que lleva al cierre automático e involuntario de los párpados; este, es el resultado de la precisa coordinación entre el sistema nervioso y los músculos faciales.

La fuerza de la expulsión del aire fue medida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), revelando que un estornudo puede expulsar aire a velocidades entre 100 y 150 km/h, y logrando distancias de hasta 6 metros. Tal flujo de aire puede ser dañino incluso para los ojos, si entra en contacto con ellos; por ello, Medical Óptica, expone que el cerebro, como reflejo, envía una señal a los párpados para que se cierren automáticamente durante el estornudo; de hecho, cerrar los ojos al estornudar tiene como objetivo evitar que los desechos expulsados entren en contacto con los ojos, previniendo posibles infecciones que podría encontrar entrada a través de los lagrimales hacia el conducto nasolagrimal, y de ahí al sistema respiratorio o digestivo.

Asimismo, cerrar los ojos al estornudar nace del reflejo motor más complejo; esto quiere decir que, el nervio trigémino está relacionado tanto con la nariz como con las zonas alrededor de los ojos, y al activarse envía la señal que provoca el cierre de ellos.

No siempre es imposible

De acuerdo con Medical Óptica, existen algunas personas que sí pueden estornudar con los ojos abiertos; no obstante, esto solo sucede porque “tienen un fallo en su sistema nervioso, el cual implica que no tengan reflejos. Cuando estornudan, el mensaje neurológico que proyecta la orden cerrar los ojos, y que tienen que viajar desde el cerebro hasta los párpados, no llega, y, por lo tanto, estos no producen la acción que deberían”.