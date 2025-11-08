Tome nota: sectores sin luz el fin de semana de 8 y 9 de noviembre en Barranquilla y Soledad

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que personal técnico realizará, durante este fin de semana, labores preventivas para mejorar el servicio de energía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

8 de noviembre:

Inicialmente, el 8 de noviembre se cambiará un poste de 9 metros en el sector de la calle 73B con la carrera 41B, en el barrio Las Delicias, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

9 de noviembre:

Para el caso del domingo 9 de noviembre, técnicos especializados trabajarán al interior de la subestación 20 de Julio, en dos frentes. En el horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la mañana, con suspensión del servicio en los sectores de: Bella Arena, El Milagro, Villa Cecilia, carrera 10, entre calles 50C y 51B en Carrizal, Avenida Murillo, entre las carreras 1 a la 4 en Ciudadela 20 de Julio, calles 43A a la 45 entre las carreras 1H a la 2C, carrera 1H entre las calles 41C y Avenida Murillo, calle 34 entre las carreras 1H a la 2 en Villa Blanca; en Soledad, Estadio, urbanización Nuevo Horizonte, Los Rosales, Nuevo Milenio, Terranova II, Villa del Carmen 1 y 2, Villa Linda Murillo, Villas del Portal.

Mientras tanto, de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, estarán sin suministro de energía los barrios en Soledad: Los Laureles, Cisnero, La Ilusión, El Pasito, Juan Domínguez, Sal si puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto, Cavica, carrera 46, entre las calles 42 a la 49 en la urbanización El Parque, calles 40 a la 42A entre las carreras 44A a la 46, carrera 42 entre las calles 41B a la 45, carrera 43 entre las calles 40D y 41B en El Parque, calles 44 a la 46, entre las carreras 41B a la 41H en El Parque, calle 35 con la carrera 30 en la urbanización Arboleda, calle 30 con las carreras 21 a la 26, calles 30 a la 40A entre las carreras 19 a la 26 en Puerto Armónica y Puerto Guitarra, carrera 16 entre las calles 33B a la35, calles 27 a la 39 entre las carreras 16 y 17, calles 21 a la 30 entre las carreras 14A a la 15A en La Floresta, calles 21 a la 30 entre las carreras 15A a la 17 en San Antonio, calles 15 a la 19 entre las carreras 16 y 17 en el barrio Pumarejo, Villa Éxito, Villa Katanga, Villa Katanga II, Villa de Las Moras, Villa de Las Moras I, Villa Aragón, Villa Soledad, Antonio Nariño, Villa Rosa, calles 47 a la 55B con las carreras 24 y 25 en Parque Muvdi I, calles 56B y 57 entre las carreras 16 y 17D en La Viola, calle 55A con las carreras 15D a la 15E en Las Colonias, calles 55A a la 56 con las carreras 16D a la 17D en Las Colonias.

Por otra parte, en caso de que las condiciones técnicas lo requieran, es posible que sea suspendido suspenderá el suministro de energía entre las 7:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana en los barrios de Soledad: El Oasis, calles 47 a la 49 con las carreras 41 a la 42 en la urbanización El Parque, carrera 44 entre las calles 40 y 45 en El Parque, calle 43 con las carreras 43ª y 45ª, calles 41 a la 44 desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 43ª en El Parque, Avenida Circunvalar desde la calle 45 hasta la calle 49 (Escuela y Clínica de al Policía), Avenida Circunvalar con la carrera 43, calles 35 a la 45 desde la carrera 28A hasta la carrera 30 en La Arboleda, calle 35 desde la carrera 33 hasta la carrera 36 en La Arboleda, carrera 30 desde la calle 30 hasta la calle 32 en la Arboleda, calle 30 desde la carrera 17 hasta la carrera 26 y sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 33 desde la carrera 11 hasta la carrera 15B.

Finalmente, entre las 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana, es posible que se presenten interrupciones por los trabajos en la subestación en los sectores de Villa Zambrano, Los Fundadores, Villa Lozano, Portal de Las Moras, Villa Soledad, Villa Merly, La Alianza, Las Colinas II etapa, calles 48 y 49 con las carreras 24 y 24 en Parque Muvdi I, calle 49 con la carrera 24D en Parque Muvdi I, calles 53ª a la 56B con las carreras 15C a la 17B en Las Colinas, carrera 15G entre las calles 56B y 57 en La Viola en Soledad.