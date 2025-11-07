¡Agéndese para este fin de semana! el cine emergente se toma Barranquilla: entérese de qué se trata

El Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle, conocido como FICICA, celebra este 2025 sus 25 años con una programación diversa, gratuita y abierta al público que invita a vivir una experiencia cinematográfica única en Barranquilla. Entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, los barranquilleros podrán disfrutar de múltiples actividades, proyecciones y talleres en distintos escenarios de la ciudad.

Un festival con historia y futuro

Harold Ospina, director del festival, destaca la importancia de esta edición para repasar el camino recorrido y proyectar lo que será el futuro de FICICA: “Esperamos llegar a 25 años más, 50 si se quiere, y seguir fomentando el sector audiovisual en la ciudad y la región”. Ospina resalta la respuesta positiva del público en espacios como colegios, universidades, centros culturales y áreas públicas, como la Plaza de la Paz y la Concha Acústica del Sagrado Corazón, donde se clausurará el evento este sábado a las 6:30 p.m.

Programación variada para todos los públicos

Durante estos días, los asistentes podrán acceder a cortometrajes que abordan temáticas como la imaginación infantil, las relaciones con el entorno natural, las fracturas sociales contemporáneas, y la exploración de los mundos visibles e invisibles. Se realizarán también talleres prácticos de guion audiovisual, masterclass sobre derechos de autor y desarrollo audiovisual territorial, y pitch finales de proyectos con asesorías especializadas.

Los principales escenarios para las actividades son la Cinemateca del Caribe, la Alianza Francesa, la Universidad de la Costa y la Plaza de la Paz, entre otros. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita, tal como lo enfatiza Ospina, quien invita a “arriesgarse a contar esas historias que aún están por contarse” y a disfrutar del festival.

La estatuilla ‘María Mulata’

El comité curatorial de FICICA seleccionó aproximadamente 65 cortometrajes de cerca de 400 postulados a nivel nacional e internacional, creando programas temáticos que permiten profundizar en distintas narrativas. Los cortos compiten por la estatuilla “María Mulata” y premios en categorías como mejor corto local, nacional, internacional y especial infantil.

Cabe destacar que FICICA 25 es organizado por la Fundación Cine a la Calle, con el apoyo de instituciones como la Alcaldía de Barranquilla, la Alianza Francesa, Cinemateca del Caribe y otras entidades comprometidas con la cultura audiovisual.