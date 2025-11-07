Barranquilla

¡Agéndese para este fin de semana! el cine emergente se toma Barranquilla: entérese de qué se trata

Entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, Barranquilla vivirá una agenda cultural con proyecciones, talleres y actividades en diversos escenarios de la ciudad.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Jesús García

El Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle, conocido como FICICA, celebra este 2025 sus 25 años con una programación diversa, gratuita y abierta al público que invita a vivir una experiencia cinematográfica única en Barranquilla. Entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, los barranquilleros podrán disfrutar de múltiples actividades, proyecciones y talleres en distintos escenarios de la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Un festival con historia y futuro

Harold Ospina, director del festival, destaca la importancia de esta edición para repasar el camino recorrido y proyectar lo que será el futuro de FICICA: “Esperamos llegar a 25 años más, 50 si se quiere, y seguir fomentando el sector audiovisual en la ciudad y la región”. Ospina resalta la respuesta positiva del público en espacios como colegios, universidades, centros culturales y áreas públicas, como la Plaza de la Paz y la Concha Acústica del Sagrado Corazón, donde se clausurará el evento este sábado a las 6:30 p.m.

Más información

Programación variada para todos los públicos

Durante estos días, los asistentes podrán acceder a cortometrajes que abordan temáticas como la imaginación infantil, las relaciones con el entorno natural, las fracturas sociales contemporáneas, y la exploración de los mundos visibles e invisibles. Se realizarán también talleres prácticos de guion audiovisual, masterclass sobre derechos de autor y desarrollo audiovisual territorial, y pitch finales de proyectos con asesorías especializadas.

Los principales escenarios para las actividades son la Cinemateca del Caribe, la Alianza Francesa, la Universidad de la Costa y la Plaza de la Paz, entre otros. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita, tal como lo enfatiza Ospina, quien invita a “arriesgarse a contar esas historias que aún están por contarse” y a disfrutar del festival.

LEA TAMBIÉN: ¿Quiénes fueron los ganadores del Mérito Empresarial Unisimón 2025? Aquí le contamos

La estatuilla ‘María Mulata’

El comité curatorial de FICICA seleccionó aproximadamente 65 cortometrajes de cerca de 400 postulados a nivel nacional e internacional, creando programas temáticos que permiten profundizar en distintas narrativas. Los cortos compiten por la estatuilla “María Mulata” y premios en categorías como mejor corto local, nacional, internacional y especial infantil.

Cabe destacar que FICICA 25 es organizado por la Fundación Cine a la Calle, con el apoyo de instituciones como la Alcaldía de Barranquilla, la Alianza Francesa, Cinemateca del Caribe y otras entidades comprometidas con la cultura audiovisual.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad