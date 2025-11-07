Neblina en Barranquilla: ¿Por qué amaneció cubierta la ciudad este viernes?

Una densa neblina cubrió a Barranquilla desde las primeras horas de este viernes, reduciendo la visibilidad en varias zonas de la ciudad y obligando a desviar dos vuelos, además de retrasar al menos cinco en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

El fenómeno, poco frecuente en la capital del Atlántico, sorprendió a conductores, peatones y viajeros que iniciaban su jornada.

¿Qué dijo el Ideam?

Según Daniel Useche, meteorólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la neblina fue producto de altos niveles de humedad y nubosidad baja durante la madrugada, condiciones que favorecieron la condensación del vapor de agua cerca de la superficie.

“Cuando se combinan condiciones de alta humedad con cielos parcialmente nublados, es posible que durante la madrugada se formen capas de nubosidad baja que reduzcan la visibilidad, afectando incluso la navegación aérea. Esta mañana, Barranquilla registró una niebla densa que disminuyó la visibilidad a menos de un kilómetro en algunos sectores. Es probable que el fenómeno vuelva a presentarse en los próximos días, aunque con menor intensidad que la observada hoy”, explicó Daniel Useche, meteorólogo del Ideam.

Useche precisó que este tipo de eventos no son comunes en la región Caribe, pero pueden ocurrir cuando confluyen factores como la calma atmosférica y el enfriamiento nocturno del aire.

“Es posible que la neblina vuelva a presentarse en los próximos días, aunque con menor intensidad”, señaló el experto.

Pronóstico para el fin de semana

El Ideam advirtió además que durante este fin de semana se prevén lluvias en horas de la tarde en buena parte de la región Caribe, especialmente en el sur del Atlántico y zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución en horas de la mañana y estar atentos a los reportes meteorológicos oficiales.