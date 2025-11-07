Autoridades siguen a la espera de que se entregue el hombre que agredió al canino en Antioquia

Antioquia

Diferentes mandatarios de Antioquia y hasta senadores se han referido al video en el que se observa cómo un hombre identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez agrede salvajemente a un perrito , al parecer en Caucasia, Antioquia. Esto generó que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreciera una recompensa de hasta 50 millones de pesos para ubicarlo y capturarlo.

Ante la presión social que se ha suscitado por cuenta de este maltrato animal, las autoridades han informado que el agresor tiene la intención de entregarse a las autoridades para responder por el delito de maltrato animal que le puede acarrear una condena de entre 12 y 36 meses. Por ahora esa intención no se ha materializado, pero se espera que en las próximas horas se haga efectiva, ya que la policía está en permanente contacto con él.

Desde el primer día se había señalado que la agresión al canino ocurrió en el municipio de Sonsón, Oriente de Antioquia, por lo que el alcalde de esta población, Juan Diego Zuluaga, aseguró que esta persona sí es de la población, corregimiento San Miguel. Además, se refirió al posible sometimiento.

“En este momento estamos trabajando con la fiscalía y la policía nacional para coordinar la entrega de esta persona ante las autoridades. Quiero agradecer enormemente a nuestro gobernador Andrés Julián Rendón por ofrecer tan generosa recompensa, y a la Policía Nacional y al equipo de la Gobernación de Antioquia, porque desde el día uno ha estado pendiente en la búsqueda de este sujeto”.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también se refirió a este aberrante caso que ha generado indignación y que calificó al agresor como salvaje.

“Y si desde Medellín tenemos que apoyar esa búsqueda, pues también lo haremos. Si ese tipo pretende esconderse en Medellín, que sepa que aquí va a ser también agarrado; por allá están diciendo que quiere entregar. Ojalá no alcance a entregarse, ojalá lo agarre la policía y la fiscalía. Este tipo tiene que responder, no al maltrato animal”.

La Senadora Andrea Padilla Villarraga, creadora de la ley Ángel que protege a los animales del maltrato, también se refirió al caso y agradeció a los miles de personas que aportaron para que se identificara al responsable.

“Lo que indiscutiblemente, junto con la Ley Ángel, marca un hito en la lucha contra la crueldad de la que son víctimas los animales en Colombia. Estamos absolutamente encima de este caso, esperando y exigiendo junto a ustedes que haya justicia animal”.

Por ahora se está a la espera de la entrega de esta persona ante las autoridades.