Santa Fe vs. Deportivo Cali por la Liga Colombiana: Fecha, hora y posibles alineaciones

¡Falta poco para conocer a los ocho clasificados! Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Cali en el estadio El Campín para cerrar la fecha 19 de la Liga Colombiana. Un partido clave para el conjunto cardenal, pues está obligado a llevarse los tres puntos en casa si quiere meterse a la zona de clasificación.

Los equipos que ya consiguieron su cupo a los cuadrangulares son: Independiente Medellín, Tolima, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Fortaleza. Mientras que los que tienen una posibilidad son Águilas Doradas, Junior, Alianza, América e Independiente Santa Fe.

Cuentas matemáticas para Santa Fe

El León tiene un panorama complicado para clasificar a los cuadrangulares; sin embargo, aún tiene una posibilidad. Para lograrlo, Santa Fe debe vencer al Deportivo Cali y esperar que ni América ni Alianza sumen puntos, lo cual le permitiría alcanzar el octavo puesto y meterse entre los clasificados.

Por otro lado, si el verde vallecaucano consigue el triunfo en Bogotá solo podrá dañarle el camino a Santa Fe, puesto que ya se encuentra eliminado de los ocho.

Posible alineación de Independiente Santa Fe

Andrés Marmolejo; Jhon Meléndez, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Alexis Zapata, Edward López, Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

DT: Francisco López.

Posible alineación de Deportivo Cali

Alejandro Rodríguez; Luis Manuel Orejuela, Felipe Aguilar, Joaquín Varela, Andrés Correa; Yani Quintero, Matías Orozco; Avilés Hurtado, Michael Aponzá, Johan Martínez y Andrey Estupiñán.

DT: Alberto Gamero.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso se disputará este domingo 9 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.