🔴EN VIVO | Pereira vs. Medellín en la fecha 19 por Liga Colombiana: siga acá el partido

<b>Independiente Medellín visita a Deportivo Pereira </b>en el estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 6:10 de la tarde, en el duelo válido por la fecha 19 de la Liga Colombiana. El poderoso quiere conseguir la victoria para luchar por el punto invisible.<b>El equipo antioqueño ya aseguró su cupo a los cuadrangulares del fútbol colombiano,</b> sin embargo, su nuevo objetivo es clasificar en los primeros lugares para conseguir la ventaja deportiva del ‘punto invisible’. Por otro lado, <b>el conjunto local se encuentra eliminado de la Liga Colombiana,</b> pues la crisis llevó al club a situarse en la zona baja de la tabla sin posibilidades.Le puede interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/en-vivo-envigado-vs-millonarios-por-liga-colombiana-siga-aca-el-partido-en-directo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/en-vivo-envigado-vs-millonarios-por-liga-colombiana-siga-aca-el-partido-en-directo/"><b>Millonarios, eliminado de la Liga Colombiana tras empatar con Envigado: resumen y goles</b></a>Para este partido,<b> Deportivo Pereira anunció oficialmente que jugará con la plantilla de la Sub-20</b> debido a los últimos percances que se han presentado en el club.