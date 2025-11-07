Liga Colombiana

Deportivo Pereira DEP
0
Medellín MED
1
Jhon Palacios 4'
36'
1ª parte

🔴EN VIVO | Pereira vs. Medellín en la fecha 19 por Liga Colombiana: siga acá el partido

Un compromiso con realidades adversas en la tabla.

Colprensa

Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

