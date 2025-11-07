Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores – Capítulo 3

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores – Capítulo 3

En el oriente de Cali, las salidas de los colegios se han convertido en zonas de riesgo. A las 1:30 de la tarde, cuando suena el timbre y los niños regresan solos a casa, presuntos delincuentes vinculados a bandas criminales los observan desde las esquinas, identificando posibles víctimas para reclutarlas.

Play/Pause Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores – Capítulo 3 10:34 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El tercer capítulo del pódcast “Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores”, titulado ‘Los cuidadores del barrio’, revela cómo comunidades enteras enfrentan esta amenaza con organización, liderazgo y resistencia.

“Si uno va a las afueras del colegio de Llano Verde a la 1:30, la mayoría de los niños salen solos. Es ahí donde se acercan quienes los quieren reclutar. Por eso estamos pendientes, verificando quiénes se van solitos para acompañarlos desde la distancia”, cuenta Gina Andrea Castillo, coordinadora del grupo Semillitas de Afrodes.

Castillo explica que, mientras los niños esperan o caminan solos, los reclutadores se acercan con pequeños gestos: un plato de comida, unas zapatillas nuevas o una salchipapa. “Así empiezan a endulzarlos”, dice.

Según líderes comunitarios, los grupos criminales utilizan a los menores como campaneros, transportadores de armas o vigilantes. En algunos sectores, jóvenes de 15 y 16 años ya portan pistolas.

“Con un arma y con dos millones de pesos en el bolsillo, estos jóvenes se cree un ‘superhombre’ y eso permite que otros tomen ese modelo, modelo que es el más negativo”, dijo un habitante de la comuna 15.

“Donde hay consumo, hay venta. Y donde hay venta, hay alguien que está comercializando. Todo el tiempo hay jóvenes peleando, muriendo. Se debe investigar el fondo”, advierte Norma García, líder del Semillero Llano Verde.

Frente a esa realidad, fundaciones como Afrodes Cali, liderada por Erlendy Cuero Bravo, trabajan para ofrecer alternativas. En sus talleres de cultura y liderazgo, los niños aprenden sobre derechos, valores y autocuidado.

“Aquí llegan jóvenes que incluso pueden estar delinquiendo, pero eso no preguntamos, si tiene hambre, se le da comida. No los rechazamos, los acogemos. Si los excluimos, los perdemos”, dice Cuero Bravo.

Estas iniciativas son el escudo humano que intenta proteger a los menores del reclutamiento y del abandono. En barrios como Llano Verde y Mojica, los líderes comunitarios se convierten en cuidadores del barrio.

En el próximo capítulo: las voces de jóvenes que lograron salir de las bandas criminales y hoy luchan por reconstruir su vida y reintegrarse a la sociedad.