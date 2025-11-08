Los 4 bancos que pagarán más intereses en noviembre por CDT de 8 millones: simulador por plazos

Los bancos son entidades que reciben depósitos de dinero de clientes y usuarios, a su vez, también de empresas, que les permite realizar préstamos y otorgar créditos a las personas que lo solicitan. Estas figuras financieras actúan como intermediarios financieros, administrador de capital y también, ofrecen sus servicios a la comunidad.

La función principal de los bancos es impulsar, en parte, la economía de un país, mientras que también, se encargan de satisfacer las necesidades de ahorro y crédito. Es así que, uno de los instrumentos que poseen los bancos es el CDT (Certificado de Depósito a Término).

Los CDT sirven para invertir y ganar, ya que, se deposita una cantidad de dinero en alguna entidad financiera autorizada por un plazo fijo, a cambio de esto, de fija una tasa de interés desde el inicio. Al finalizar el plazo, la persona que haya invertido, recibe su capital inicial más la rentabilidad generada en ese tiempo.

Asimismo, un dato importante a tener en cuenta son los intereses que tenga un CDT. En Colombia, la tasa de interés está sobre el 10%. Además, en medio de un mercado fluctuante, donde los cambios en la economía pueden ser abruptos, los CDT son una buena opción para ahorrar e invertir.

Los 4 bancos que pagarán más intereses en noviembre

En Colombia existen diferentes bancos que ofrecen una tasa de interés con variaciones fluctuantes, pues, depende de la entidad a la que se recurra. Estos son los cuatro bancos que pagarán más intereses en noviembre por CDT:

CDT a un año (360 días)

Credifamilia, con un 10.15%.

Ban100, con un 10.15%.

Coltefinanciera, con un 9.2%.

Davivienda, con un 7,35%.

CDT a dos años (720 días)

Credifamilia, con un 10%.

Bancamía, con un 9.65%.

Coltefinanciera, con un 9.6%.

Davivienda, con un 8,15%.

¿Cómo funciona un CDT en Colombia?

Este es el proceso que los CDT llevan a cabo para prestar sus servicios:

Depósito inicial: se deposita una suma de dinero en el banco. Existen montos mínimos que varían según la entidad, y pueden ser superiores para persona jurídica.

se deposita una suma de dinero en el banco. Existen montos mínimos que varían según la entidad, y pueden ser superiores para persona jurídica. Plazo de inversión: debe elegirse un plazo para la inversión o ahorro del dinero, esta puede ser desde 30 días hasta 36 meses o más.

debe elegirse un plazo para la inversión o ahorro del dinero, esta puede ser desde 30 días hasta 36 meses o más. Tasa de interés: se establece una tasa de interés fija que determina la ganancia de la inversión. Generalmente, las tasas son más altas para plazos y montos más grandes.

se establece una tasa de interés fija que determina la ganancia de la inversión. Generalmente, las tasas son más altas para plazos y montos más grandes. Rentabilidad garantizada: la entidad se debe comprometer a devolver el dinero, más los intereses generados al finalizar el plazo.

la entidad se debe comprometer a devolver el dinero, más los intereses generados al finalizar el plazo. Forma de pago de intereses: el cliente puede elegir si recibe los intereses de forma mensual, trimestral, al vencimiento, o según la opción que ofrezca la entidad.

el cliente puede elegir si recibe los intereses de forma mensual, trimestral, al vencimiento, o según la opción que ofrezca la entidad. Liquidez restringida: el dinero no puede ser retirado antes del vencimiento sin perder o penalizar los intereses. Una opción para obtener liquidez es endosar (vender) el título a un tercero, es decir, si es suyo, puede cederlo a un familiar suyo.

el dinero no puede ser retirado antes del vencimiento sin perder o penalizar los intereses. Una opción para obtener liquidez es endosar (vender) el título a un tercero, es decir, si es suyo, puede cederlo a un familiar suyo. Impuestos: sobre los intereses generados se aplica una retención en la fuente del 4%.

