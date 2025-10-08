Linda Caicedo, gran figura en triunfo del Real Madrid en el inicio de la Liga de Campeones femenina

Linda Caicedo fue la gran figura en la goleada del Real Madrid 6-2 sobre la Roma, en el inicio de la primera fase de la Liga de Campeones femenina. La delantera vallecaucana dio tres asistencias para sus compañeras.

Linda asistió a Alba Redondo para el 3-2 parcial a los 42 minutos; a Caroline Weir a los 59 minutos, en el 5-2 parcial, y a Eva Navarro, a los 73 minutos, en el 6-2 definitivo.

La delantera colombiana recibió la confianza del entrenador Pau Quesada, quien la alineó como inicialista y la mantuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos del compromiso. Al final recibió hielo para una de sus piernas.

Figura del partido

Al final del juego, Linda Caicedo recibió el premio de parte de la UEFA como mejor jugadora del partido, incluso por delante de Alba Redondo y Caroline Weir, cada una autora de dos anotaciones. El otro tanto fue de Mäelle Lakrar. Por el equipo italiano descontaron Évelyne Viens, a los 16 minutos, y Emilie Haavi, al minuto 53.

El próximo domingo, el Real Madrid se estará enfrentando al Athletic Bilbao, por la Liga F de España; mientras que el jueves 16 de octubre se medirá al París Saint-Germain, en la segunda fecha de la Liga de Campeones.