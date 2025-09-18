DT del Real Madrid femenino revela la ambición de Linda Caicedo: “Quiere ser la mejor del mundo”

Linda Caicedo fue la gran figura en la clasificación del Real Madrid a la liguilla de la Liga de Campeones. La colombiana aportó un gol y una asistencia en la goleada 3-0 sobre el Frankfurt, en el juego de vuelta por la tercera ronda del certamen.

Al minuto 34, tras una espectacular acción individual, Linda asistió a la danesa Signe Bruun; mientras que a los 60 minutos selló el triunfo 3-0, con un buen remate de pierna derecha cruzado al interior del área. A los 77 minutos fue sustituida.

La actuación de la vallecaucana de 20 años despertó grandes elogios, entre ellos de su entrenador, Pau Quesada, quien arribó esta temporada para asumir el mando del club español. El técnico de 32 años le dedicó grandes elogios luego del partido.

¿Qué dijo el DT sobre Linda?

En la rueda de prensa posterior al partido, Quesada destacó la ambición de Linda Caicedo, de quien dijo tiene como objetivo convertirse en “la mejor jugadora del mundo”, algo que pudo notar desde el primer día que vio a la colombiana.

“Desde el primer día vi su ambición, quiere ser la mejor del mundo. Pero me quedo sobre todo con su esfuerzo en la presión y el repliegue. Desde la izquierda genera muchas situaciones de uno contra uno y ahora estamos trabajando en que pueda ir hacia dentro para conectar con Bruun y permitir que Dabritz pueda descender”, destacó de la labor de Linda.

Del juego, mencionó: “El objetivo era volver a traer la Champions al Di Stéfano. Teníamos un gran rival delante que te genera problemas, pero lo hemos sacado adelante”.