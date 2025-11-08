🔴FC Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO por Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz

<b>¡Los Bávaros siguen imparables esta temporada!</b> El Bayern Múnich se enfrenta con el FC Unión Berlín a partir de las 9:30 de la mañana (hora Colombia) en el estadio An der Alten Försterei, juego que corresponde a la décima jornada de la Bundesliga.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/05/luis-diaz-es-amenazado-y-tildado-como-criminal-por-lesionar-a-achraf-hakimi/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/05/luis-diaz-es-amenazado-y-tildado-como-criminal-por-lesionar-a-achraf-hakimi/"><b>Luis Díaz es amenazado y tildado como “criminal” por lesionar a Achraf Hakimi</b></a><b>El equipo de Vincent Kompany aún no conoce la derrota en la Liga Alemana,</b> pues ha ganado los nueve partidos que ha disputado, consolidándose como líder del torneo con un puntaje perfecto de 27 puntos. El colombiano <b>Luis Díaz </b>ha sido uno de los jugadores claves para el club esta temporada, <b>desde su llegada ha logrado anotar 10 goles y 5 asistencias en 16 participaciones con Bayern Múnich</b>, cuadro que es el máximo ganador alemán de la Champions League (6) y de Bundesliga (34).