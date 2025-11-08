Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich // Caracol Radio

Luis Díaz es una de las grandes sensaciones en la Bundesliga, el fichaje del colombiano por el Bayern Múnich generó opiniones divididas, pero la afición ‘bávara’ acogió desde el primer momento al ‘guajiro’ como una estrella.

Lucho no solo ha retribuido ese amor y confianza de la afición y el club con él con buen rendimiento, sino que está mostrando la que es, quizá, su mejor versión hasta ahora, pues el colombiano se ha convertido en el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Harry Kane, quien tiene números fuera de serie.

Este sábado 8 de noviembre, Bayern visitó al Union Berlin, el cuadro ‘bávaro’ llegaba con un paso arrollador, pues en sus nueve partidos, había ganado todos, tan solo recibiendo cuatro goles y marcando 33.

Aunque la racha de victorias culminaría con el agónico empate 2-2 ante el equipo de la capital del país, Lucho fue el protagonista al marcar el tanto de su equipo, un gol que, sin duda alguna, estará entre lo más destacado de la jornada europea este fin de semana. Tras anotar un nuevo gol, Lucho Díaz escaló posiciones en la tabla de goleadores de la Bundesliga, ubicándose, parcialmente, segundo, solo por detrás de su compañero de equipo, Harry Kane.

Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich

Jugador Equipo Goles PJ Harry Kane Bayern Múnich 13 10 Luis Díaz Bayern Múnich 6 10 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 6 9 Can Uzun Eintracht Frankfurt 5 9 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 5 10

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El colombiano volverá a jugar con el cuadro alemán el próximo sábado 22 de noviembre, cuando reciban en el Allianz Arena al Friburgo, este encuentro se disputará luego de la fecha FIFA, en la que Díaz estará presente con la Selección Colombia en los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia.

Colombia vs. Nueva Zelanda: sábado 15 de noviembre

Colombia vs. Australia: martes 18 de noviembre

Posterior al encuentro ante Friburgo, Bayern visitará al Arsenal por la UEFA Champions League, partido en el que el colombiano no podrá estar tras la tarjeta roja que recibió ante el Paris Saint-Germain.

Así fue el golazo de Luis Díaz ante Union Berlin

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



