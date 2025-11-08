Egresados del ITM desarrollan prótesis de bajo costo con impresión 3D para paciente con amputación

Egresados de la Institución Universitaria ITM marcaron un avance en el campo de la tecnología médica y la inclusión social con la creación de una prótesis de miembro inferior de bajo costo, elaborada mediante técnicas de impresión 3D.

El desarrollo, enfocado en una persona con amputación transtibial, busca ofrecer una alternativa asequible frente a los altos precios del mercado y demostrar el potencial de la investigación aplicada con impacto social.

La prótesis sustituye la parte inferior de la pierna y el pie, permitiendo al paciente recuperar la capacidad de caminar. Gracias al uso de polímeros biodegradables y reciclados, el diseño reduce de manera considerable los costos de producción, haciendo posible que comunidades con limitaciones económicas accedan a este tipo de ayudas.

“La diferencia crucial de esta prótesis es que está fabricada con materiales sostenibles, lo que permite lograr un costo significativamente más bajo en comparación con las prótesis existentes”, explicó el ingeniero electromecánico del ITM, John Edison Mesa Henao.

Caso que inspiró el proyecto

Se trata de Luis Adolfo Taborda Londoño, un hombre de 30 años que perdió sus cuatro extremidades en un accidente laboral hace cuatro años. Para él, esta iniciativa representa una oportunidad real de recuperar parte de su movilidad y autonomía. “Las prótesis de los pies son las más importantes para mí, pues me permitirían movilizarme, ser más independiente y volver a caminar, porque cotidianamente me desplazo con las rodillas”, afirmó Taborda.

El proyecto se centró en ajustar el diseño a las medidas exactas del paciente, garantizando comodidad, ergonomía y una adaptación óptima. Esta innovación refuerza el compromiso del ITM con el desarrollo de soluciones tecnológicas con sentido humano, demostrando que la ciencia y la ingeniería pueden ser herramientas para la inclusión social.