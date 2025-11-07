Siete mil habitantes están afectados por cierre vial en Calasanz Parte Alta

Desde hace varios meses, los habitantes de Calasanz Parte Alta enfrentan complicaciones diarias para movilizarse debido al cierre de una de las dos vías de acceso al sector.

Según denuncian los vecinos, más de 7.000 personas se ven obligadas a entrar y salir por una sola ruta, lo que ha generado trancones de hasta dos horas en horas pico y demoras para llegar a los trabajos y colegios.

La comunidad asegura que los cierres se originaron por obras aledañas a la subestación de EPM en Calasanz, infraestructura que alimentará energéticamente al Metro de la 80. Los trabajos —que implican la instalación de cableado y rompimiento de vías— han reducido la movilidad y afectado la rutina de los residentes.

Caracol Radio conoció el testimonio de un habitante y contó “Porque el primer día que cerraron no había tránsito, solamente había unos paleteros, pero en la parte de abajo, y esto colapsó. Los tacos iban desde los parqueaderos de las mismas unidades y colapsó, pues, a la salida de acá era de dos horas para poder salir del sector, para poder cada uno ir a sus trabajos.” contó uno de los voceros ciudadanos, quien añadió que las rutas escolares ya no suben hasta las viviendas, obligando a los niños a caminar hasta 30 minutos para tomar el transporte.

Pese a las quejas, la comunidad reconoce que en las últimas semanas los contratistas ampliaron las jornadas a 24 horas diarias para acelerar las obras, y que se prevé la reapertura parcial de la vía este sábado 8 de noviembre, con habilitación total estimada para el 18 del mismo mes.

Autoridades defienden los trabajos y prometen mejoras

Frente a las inconformidades, la Secretaría de Movilidad informó que se trata de una intervención programada y autorizada que inicialmente se extendería hasta mediados de diciembre, pero que, para reducir los tiempos de afectación, se optó por un cierre total y trabajo continuo.

“Entendemos que se trata de una zona con alta demanda, donde confluyen residentes, rutas escolares y transporte público, lo que genera una carga vehicular considerable”, señaló la entidad, que aseguró acompañamiento permanente a pesar de las contingencias recientes.

Si las condiciones lo permiten, este fin de semana se habilitará el paso parcial para aliviar la movilidad mientras se culminan los trabajos de pavimentación. La comunidad, por su parte, pidió que estas obras se realicen en horario nocturno para evitar nuevos colapsos.