Cinco mujeres integraban la banda delincuencial “las muñecas” desarticulada por policía en Quindío

Armenia

En el Quindío la policía desarticuló una banda delincuencial denominada “las muñecas” integrada por 12 personas entre ellas cinco mujeres dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Armenia y Calarcá donde la Policía Quindío en coordinación con la fiscalía general de la Nación, lograron la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizado “Las Muñecas”, mediante la ejecución de 12 diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Armenia y Calarcá.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó “La actividad policial permitió la captura de 11 personas mediante orden judicial en los barrios La Adiela en la ciudad de Armenia y los barrios Valencia y Luis Carlos Galán del municipio de Calarcá, siendo señalados por los delitos de concierto para delinquir agravado; porte ilegal de armas de fuego; destinación ilícita de bienes inmuebles; estímulo al uso ilícito y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Además, una captura en flagrancia por tráfico de estupefacientes; la incautación de más de 8 millones de pesos en efectivo, 12 celulares y 50 gramos de cocaína, elementos avaluados en 19 millones de pesos, según la Policía el dinero incautado sería producto de la venta de estupefacientes, cuyas rentas criminales semanales eran de aproximadamente 5 millones de pesos.

18 meses de investigación

Como aspecto de interés, se destaca que la investigación duró 18 meses e incluyó agentes encubiertos, interrogatorios, reconocimiento mediante álbum fotográfico, entrevistas, entre otros, lo que permitió evidenciar que este grupo delincuencial se dedicaba al expendio de estupefacientes en el barrio Valencia, sector de Las Muñecas en el municipio de Calarcá, bajo la modalidad de maneo, lugar en el que se han presentado a la fecha 02 homicidios y 13 personas más han resultado lesionadas, al parecer en una disputa por el control territorial.

Los capturados: 12 personas entre los cuales hay cinco mujeres:

Alias de “Angie”, “Patricia”, “Xiomara”, “Keidy” y “Anlli”, los demás hombres conocidos con los alias de “Wilder”, “Geovanny”, “Carlos”, “Jhon”, “Maicol”, y “Androide”, siendo liderados por alias “Jota” o “Zarco”, tenía injerencia en los barrios Valencia, Berlín y Llanitos Piloto de Calarcá.

Los capturados cuyas edades oscilan entre los 19 y los 42 años de edad, registran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento, receptación y amenazas.