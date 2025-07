Desarticulan banda delincuencial dedicada a los hurtos en zona céntrica de Armenia

Armenia

La banda delincuencial denominada ‘Los Búhos’ estaba dedicada al hurto de establecimientos comerciales del centro de la ciudad y era integrada por cinco habitantes en situación de calle.

El reporte lo entregó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento quien sostuvo que la investigación en articulación con Fiscalía y la Cámara de Comercio permitió las capturas y posterior medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de estos delincuentes que incluso quedaban grabados en vídeos de cámaras de seguridad mientras realizaban la acción delincuencial.

Enfatizó que entre los cinco integrantes de dicha banda delictiva suman más de 70 antecedentes judiciales, uno hasta 37 anotaciones por temas relacionados con el hurto, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

“Personas que entre las cinco suman más de 75 antecedentes judiciales, uno de ellos ya tiene 37, es decir, 37 veces capturado por temas relacionados a hurto, por temas relacionados a microtráfico, por concierto para delinquir, pero que se convierten en capturas aisladas y hechos que por cuantía no dan o no ameritan una medida de aseguramiento, pero hoy con esa investigación, pues afortunadamente se encuentran los cinco cobijados con medidas de aseguramiento intramural y en la cárcel", mencionó.

En cuanto al actuar de esta banda, informó que en las madrugadas estas personas violentaban las puertas y dañaban las rejas de los establecimientos para ingresar y sustraer los elementos de valor para luego venderlos por lo que aclaró que continuarán investigando a quienes compran los artículos robados.

“Estas personas lo que hacían es que, digamos, entre 1 y 5 de la mañana, 1:04 de la mañana principalmente, lo que hacían era violentar puertas, romper rejas uno de ellos ingresaba a los establecimientos comerciales, mientras que los otros servían como de campaneros para evitar que la policía no pasara o para avisar si la policía llegaba al sector, sacaban los elementos y en los cuatro eventos donde pudimos, digamos, obtener no solamente el material probatorio, sino la denuncia, que es tan importante, porque si no esto no sería posible", manifestó.

Además, señaló que los hurtos ascienden a 150 millones de pesos entre elementos hurtados y los daños ocasionados.

“Estos elementos son vendidos en unas zonas de la ciudad que también, digamos, vendrán otras fases de operación frente a las personas que compran, es decir, el delito de receptación, que es la compra de elementos hurtados", indicó.

Antecedentes de los integrantes de la banda

Alias “Fabiolo” de 40 años de edad, le realizaron la imputación de cargos, dado que había sido capturado hace pocos días por un hurto a una papelería y registra 17 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de hurto agravado; 10 por tráfico de estupefacientes; 01 por daño en bien ajeno; 01 por violación a medida sanitaria y 01 por injurias por vías de hecho.

Alias “Sebas”, con 09 registros por el delito de tráfico de estupefacientes; 02 por hurto agravado; 01 por daño en bien ajeno y 01 por violación a medida sanitaria.

Alias “Chinga” quien presenta tres anotaciones por hurto agravado y tráfico de estupefacientes; alias “Luisa” con dos registros por tráfico de estupefacientes y receptación y alias “Guajiro” con 10 anotaciones por tráfico de estupefacientes; 08 por hurto agravado; 03 por lesiones personales y 01 por violación de habitación.

Por su parte el secretario de Gobierno del municipio, Carlos Arturo Ramírez exaltó el trabajo articulado con la Policía y gremios para dar importantes resultados que garanticen la seguridad ciudadana.

Reconoció que los comerciantes del centro de la ciudad están solicitando mayor presencia frente a los hechos delictivos que se han venido registrando por eso la importancia de estas capturas.

Fue claro que para la efectividad de las autoridades también es clave el apoyo de los comerciantes como se ha realizado en cuanto a cámaras de seguridad.