Banco Europeo de Inversiones anunciará apoyo financiero a América Latina y el Caribe en CELAC-UE

La delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), encabezada por la Presidenta Nadia Calviño, participará en la Cumbre CELAC-UE que se celebrará en Santa Marta. Al término de la cumbre, la Presidenta viajará a Panamá en su primera visita oficial al país.

Durante las reuniones, el BEI dará a conocer las nuevas inversiones destinadas a proyectos en América Latina, una región en la que esta institución opera desde 1978 y en la que ha invertido más de 75 billones de pesos colombianos (ca. 20.000 millones de dólares) que han permitido ofrecer apoyo a aproximadamente 350 proyectos en 30 países de la región. Las inversiones del BEI mejoran la adaptación al cambio climático, impulsan el emprendimiento de las mujeres, las redes de energía, transporte y telecomunicaciones.

Los anuncios incluirán proyectos en Centroamérica, Colombia y Ecuador, centrados en reforzar la integración transfronteriza de las redes eléctricas regionales, incrementar la generación de energía solar y renovable, y modernizar los sistemas de suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos para mejorar la salud pública y la resiliencia climática.

Es válido anotar que, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea, cuyos accionistas son sus Estados miembros. Financia inversiones que promueven los objetivos de las políticas de la UE.