Economía

Banco Europeo de Inversiones anunciará apoyo financiero a América Latina y el Caribe en CELAC-UE

Las inversiones del BEI mejoran la adaptación al cambio climático, impulsan el emprendimiento de las mujeres, las redes de energía, transporte y telecomunicaciones, o apoyan a pymes y microempresas.

Banco Europeo de Inversiones anunciará apoyo financiero a América Latina y el Caribe en CELAC-UE

Santa Marta

La delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), encabezada por la Presidenta Nadia Calviño, participará en la Cumbre CELAC-UE que se celebrará en Santa Marta. Al término de la cumbre, la Presidenta viajará a Panamá en su primera visita oficial al país.

Durante las reuniones, el BEI dará a conocer las nuevas inversiones destinadas a proyectos en América Latina, una región en la que esta institución opera desde 1978 y en la que ha invertido más de 75 billones de pesos colombianos (ca. 20.000 millones de dólares) que han permitido ofrecer apoyo a aproximadamente 350 proyectos en 30 países de la región. Las inversiones del BEI mejoran la adaptación al cambio climático, impulsan el emprendimiento de las mujeres, las redes de energía, transporte y telecomunicaciones.

Está relacionado: Foro de la Sociedad Civil ALC–UE propone una nueva agenda de cooperación desde Santa Marta

Los anuncios incluirán proyectos en Centroamérica, Colombia y Ecuador, centrados en reforzar la integración transfronteriza de las redes eléctricas regionales, incrementar la generación de energía solar y renovable, y modernizar los sistemas de suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos para mejorar la salud pública y la resiliencia climática.

Es válido anotar que, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea, cuyos accionistas son sus Estados miembros. Financia inversiones que promueven los objetivos de las políticas de la UE.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad