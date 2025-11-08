Becas de hasta el 100 % ofrecidas por la ESAP: ¿quiénes pueden aplicar y cuáles son los requisitos?

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) recientemente anunció que abrió inscripciones para a sus programas de posgrado 2026-1. En esta convocatoria nacional, la institución tiene opciones de becas y descuentos en la matrícula. El objetivo principal es facilitar el acceso de comunidades vulnerables, étnicas y territoriales a la educación superior.

Beneficiarios de esta convocatoria, requisitos y porcentaje de las becas

Estas becas no van dirigidas para cualquier público, pues se deben cumplir unos requisitos, pues para poder aplicar, se debe de cumplir con una serie de condiciones. Es así que, la ESAP explicó lo siguiente:

Los principales beneficios se destacan las becas del 100 % para población vulnerable y comunidades indígenas.

Por otro lado, los descuentos del 50 % va dirigido para miembros de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras.

Asimismo, otra gran oportunidad ofrecida por la ESAP, es el descuento del 50 % a beneficiarios de la Ley 1551, que promueve el fortalecimiento de la gestión pública municipal. Por otro lado, se ofrecen otros incentivos, como un 10 % de descuento para ciudadanos que hayan votado en las últimas elecciones y un 15 % para egresados de la institución.

¿A quiénes forma la ESAP?

La ESAP se ha dedicado por años a formar servidores públicos, líderes sociales y profesionales comprometidos con la transformación del Estado desde los territorios. La oferta que están ofreciendo dentro de estas becas hay seis especializaciones y dos maestrías.

Es así que, esta institución, declaró lo siguiente basándose en datos del Departamento Administrativo de la Función Pública (2025):

“63 egresados de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) se han desempeñado en distintos niveles de gobierno como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y senadores, reflejando el compromiso y la incidencia de la Escuela en la gestión pública del país”.

Programas disponibles para aplicar en la sede de Bogotá

Si bien la ESAP cuenta con varios programas para estudiar dentro de su oferta académica, además, un punto importante a tener en cuenta es que, algunos de los programas ofrecidos, su modalidad es virtual. Estos son los programas ofrecidos:

Especializaciones

Alta Dirección del Estado – Presencial.

Proyectos de Desarrollo – Distancia.

Finanzas Públicas – Distancia.

Gerencia Social – Distancia.

Gestión Pública – Distancia.

Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional – Distancia.

Finanzas Públicas – Virtual.

Gestión Pública – Virtual.

Gerencia Social – Virtual.

Proyectos de Desarrollo – Virtual.

Maestrías

Maestría en Administración Pública – Presencial.

Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto – Distancia.

La fecha, límite para poder aplicar a estas becas, va hasta el 11 de noviembre del 2025, para inscribirse y obtener más detalles, haga clic aquí. Por otro lado, es importante que se consulte en la página oficial de la ESAP para ver que otras ofertas hay.

