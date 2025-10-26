Ataque armado en El Carmen de Viboral deja un muerto y cinco personas heridas

El Carmen de Viboral, Antioquia

Un violento ataque armado en una zona rural de El Carmen de Viboral, en el oriente de Antioquia, dejó un hombre muerto y cinco personas heridas en la mañana de este domingo 26 de octubre.

El hecho ocurrió en el sector Reservas del Carmen, donde la comunidad dio aviso a la Policía tras escuchar detonaciones de arma de fuego cerca de la unidad Bosques de La Cimarrona.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre sin identificar y a cinco personas más con lesiones por arma de fuego. Los heridos fueron identificados como Andrés Carmona Román, Cristian Camilo Atehortúa Echeverry, Roberto José Serrano Crespo y Jesús Eduardo Carreño Avellano, todos de nacionalidad venezolana, además de un hombre más que aún no ha sido identificado.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital local San Juan de Dios, donde dos se encuentran en estado crítico de salud.

¿Qué se sabe?

La Policía sospecha que el ataque podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas entre grupos armados organizados, entre ellos el grupo armado del Clan del Golfo y El Mesa, pues las víctimas, además, estarían vinculadas al consumo y expendio de estupefacientes en la zona, según testigos.

Las autoridades han iniciado la investigación de este ataque que ha generado consternación en la población del Oriente antioqueño, donde además se registraron otras muertes violentas en las últimas horas en los municipios de Rionegro y Sonsón.