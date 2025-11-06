Se espera que la Vuelta de Occidente se entregue terminada para mediados de 2027

Cali, Valle del Cauca

Cali avanzó en la conexión de su zona rural tras aprobar las vigencias futuras que harán posible la construcción del tramo final de la Vuelta de Occidente.

Con una inversión superior a $27.800 millones, el proyecto contempla la pavimentación de 5,7 kilómetros de vía entre los corregimientos de Pichindé y La Leonera, completando un corredor de 26 kilómetros que fortalecerá la economía campesina, el turismo y el comercio local.

El alcalde Alejandro Eder celebró la aprobación de los recursos: “El domingo quedaron aprobadas las vigencias futuras de la Vuelta de Occidente. Eso es algo que ustedes me pidieron como alcalde y les estamos cumpliendo. Me da mucha alegría venir aquí a comunicarles esto”.

➡️ #OjoAlDato 👁‍🗨 | El 80% de los 26 kilómetros ya se encuentra pavimentados, las obras del tramo restante comenzarán el próximo año. pic.twitter.com/BCvXWtj0sr — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 6, 2025

La obra hace parte del plan ‘Invertir para Crecer’ y busca consolidar una conexión vial estratégica entre los corregimientos del Oeste.

“El 80% de los 26 kilómetros ya se encuentra pavimentado, quedan restando 5,7 kilómetros y las obras comenzarán el próximo año. Se espera que el tramo esté listo a mediados de 2027” señaló Octavio García, coordinador de la Comisión de Infraestructura del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

Con la aprobación de las vigencias futuras se garantiza una vía que no solo mejorará la movilidad, sino que también fortalecerá la economía de los campesinos.