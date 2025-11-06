Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores — Capítulo 2

Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores — Capítulo 2

CARACOL INVESTIGA

Mientras las disidencias de las Farc y bandas criminales siguen tentando a los adolescentes de Cali con dinero, poder y promesas falsas, el Estado intenta rescatarlos antes de que sea demasiado tarde.

El segundo capítulo del podcast “Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores” explora los esfuerzos institucionales que buscan ofrecer nuevas oportunidades a quienes han estado al borde del reclutamiento forzado o la instrumentalización criminal.





Según la Policía Metropolitana de Cali, en lo que va de 2025, 405 menores han sido aprehendidos por participar en distintos delitos. Detrás de esas cifras hay historias de manipulación, vulnerabilidad y control.

“Infortunadamente, algunos adolescentes son instrumentalizados. Lo que más se presenta es porte y tráfico de drogas, hurto calificado, lesiones personales y porte de armas de fuego”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

“Nuestra labor es evitar que estos jóvenes sean usados por las estructuras criminales que delinquen en el Valle del Cauca”, añadió el alto oficial.

En barrios del oriente, expresiones como “guireo” o “chacaleo” se volvieron parte del lenguaje cotidiano: así se describe la manera en que los jóvenes son contactados, probados y utilizados por las bandas. Para contrarrestar este fenómeno, la Alcaldía y la Policía adelantan programas que buscan ocupar las esquinas, canchas y parques con cultura, educación y oportunidades.

El programa Jóvenes en la Buena, liderado por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, es una de las estrategias más visibles de este esfuerzo.

“Iniciamos atendiendo 1.600 jóvenes en ocho comunas, especialmente del oriente y la ladera”, contó Rafael Espinosa, coordinador de la estrategia.

“Hoy ya completamos 2.600. El año pasado logramos vincular a 86 jóvenes al empleo formal. Además, 14 de ellos consolidaron sus propios emprendimientos. Se brindó formación a aproximadamente 40 jóvenes en barbería y a cerca de 20 mujeres en áreas de belleza”, puntualizó.

El programa ofrece talleres de liderazgo, deporte, empleabilidad, emprendimiento y acompañamiento educativo, y ha logrado consolidar redes de jóvenes que actúan como líderes positivos en sus barrios.

Desde el Ministerio de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez calificó el reclutamiento criminal como “una tragedia nacional”.

“Engañan a nuestros menores con una simple golosina o una promesa falsa. Trabajamos con la Gobernación, el Ministerio del Interior y la Fiscalía para ofrecer opciones distintas: canchas de fútbol, cultura, deporte, pero también con acciones contundentes contra los responsables”.

El funcionario explicó que las Fuerzas Armadas están actuando para desmantelar las estructuras criminales detrás del reclutamiento. En el suroccidente, las operaciones militares están inclinadas hacía el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias Farc, liderado por alias Marlon.

“Sin embargo, la batalla no es solo con fuerza pública: también es social”, agrega el jefe de la cartera de la defensa nacional.

Por su parte, Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, advirtió que “las disidencias Jaime Martínez buscan incrementar el reclutamiento en el oriente de la ciudad”.

“Por eso actuamos con prevención, control e investigación. Con Jóvenes en la Buena buscamos frenar tanto el reclutamiento forzado como la instrumentalización en delitos comunes”. Las acciones se concentran en las comunas 14, 15, 16, 18 y 20, donde el riesgo de captación es mayor.

Para la secretaria de Bienestar Social, Johanna Caicedo Sinisterra, la prevención también empieza en casa. “Cuando los niños llegan con cosas que no les diste, con dinero o tenis nuevos, hay que preguntar de dónde viene. No podemos normalizar esos signos. Hay que estar alerta: los riesgos están en toda Cali”, dijo.

Caicedo precisó que impulsan programas como La Paz es mi cuento y Tejedores de Paz, enfocados en fortalecer el liderazgo social y reconstruir referentes comunitarios.

El director de Derechos Humanos de la Personería Distrital, Jorge Iván Romero Londoño, explicó que tras cada rescate empieza otro proceso:

“Acompañamos el restablecimiento de derechos de los menores afectados, gestionamos apoyos nacionales e internacionales y articulamos acciones para reducir el impacto de estas experiencias”.

Psicólogos, defensores, educadores y familias integran una red silenciosa que intenta recomponer los sueños de quienes estuvieron a punto de perderlo todo.

En el tercer capítulo, el podcast se adentra en el trabajo comunitario y cómo las fundaciones enfrentan este fenómeno desde el corazón de los barrios.