Riña entre conductores en Engativá: un hombre fue asesinado a tiros con un arma de fuego

La víctima, herida con arma de fuego durante una riña, falleció en el hospital

Bogotá D. C.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el homicidio de una persona tras la riña entre dos conductores que tuvo lugar en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá.

El hombre fue asesinado a tiros con un arma de fuego por parte del otro conductor, herido de muerte en el pecho. El incidente se produjo durante la tarde del lunes festivo 3 de septiembre entre la calle 64 y las carreras 113B–113D, sobre el barrio Los Laureles en cercanías del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Se trataría de un caso de intolerancia originado por una serie de imprudencias en la vía que derivaron en el choque de los dos vehículos luego de que los conductores intentasen cerrar el paso al otro.

Lejos de encontrar una solución pacífica al conflicto, la discusión escaló rápidamente, de insultos y golpes a una agresión con un arma que intentaron evitar algunos otros ciudadanos, incluyendo a seres queridos de los conductores. De acuerdo con algunos testigos, ambos sujetos portarían armas de fuego.

En los videos difundidos a través de las redes sociales se escuchó a la pareja del fallecido clamar por auxilio a la ciudadanía cerca del lugar de los hechos: “Amor, César… ¡Amor, no me dejes! Amor, no me hagas esto”.

El hombre habría llegado sin signos vitales al centro médico donde fue atendido.

Policía confirma la muerte de una persona tras riña entre conductores en Engativá

El teniente coronel de la Policía, Carlos Torres, calificó el caso como un homicidio, el cual confirmó de la siguiente forma: “al parecer se trata de una riña que se presenta en la cual las personas se agreden con arma de fuego”.

Estos hechos se encuentran bajo investigación a través de la verificación de cámaras de biovigilancia por parte de la Policía para poder establecer la claridad de los hechos y dejar el caso a disposición de la fiscalía.

Siga leyendo: Accidente entre dos buses del Sitp dejó 23 personas afectadas en el Sur de Bogotá

“De allí la patrulla de vigilancia de la zona de atención logra llegar al lugar de los hechos cuando llega ya una persona ha sido trasladada por su familia a un centro asistencial donde desafortunadamente pierde la vida por la gravedad de las heridas”, complementó Torres.