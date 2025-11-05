Miércoles 5 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Nuevo accidente en el puente helicoidal en Calarcá en el descenso final de la vía la línea en el Quindío reabre el debate sobre la accidentalidad en esta infraestructura vial que hace en menos de una semana se han presentado dos siniestros viales en ese mismo punto.

En el hecho de ayer martes, cuatro personas resultaron heridas por el choque de tres vehículos, uno de los cuales una volqueta se prendió en llamas en pleno puente por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos.

El secretario de gobierno de Calarcá, Mario Castaño, aunque por fortuna no se presentaron víctimas fatales reitero el llamado al Invías y a la concesión para que se tomen medidas que verdaderamente eviten este tipo de accidentes como los ocurridos

Por su parte el veedor ciudadano y líder ambiental Néstor Ocampo reiteró el llamado para que se realice un estudio incluso con expertos internacionales sobre el diseño de este puente que desde que se inauguró no han parado los accidentes de tránsito y no se puede atribuir solo a las fallas mecánicas de frenos.

Tras el reciente siniestro vial que se presentó en el barrio Villa Liliana en el punto donde se lleva a cabo la reposición parcial del sistema de alcantarillado, Empresas Públicas de Armenia hace un llamado a la comunidad en general para que respete la señalización y tenga precaución con las obras que se desarrollan en la ciudad.

Aunque afortunadamente durante el hecho no se presentaron víctimas ni daños mayores, es importante que la ciudadanía tenga cuidado con la señalización de las diferentes obras y el plan vial que respectivamente EPA ha socializado en cada uno de los sectores donde se están desarrollando las ejecuciones.

Las autoridades en Armenia avanzan en las investigaciones para esclarecer la agresión a un joven con arma blanca tras una fiesta de Halloween

El lamentable hecho se registró durante el puente festivo a las afueras del centro de convenciones de la ciudad donde se desarrollaba una fiesta de disfraces.

Allí un joven universitario sufrió una golpiza por parte de varias personas y fue agredido con arma blanca por lo que permanece bajo observación médica.

Sobre este caso el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dio a conocer que están avanzando en las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables de la agresión.

Resaltó que en el punto contaban con apoyo de uniformados, aunque aclaró que al ser un evento privado también deben tener las condiciones logísticas de un buen desarrollo en materia de convivencia.

Mencionó que no fue el único caso que se presentó puesto que incluso al interior de la fiesta se generaron desordenes y riñas.

Ya van tres capturados que integraban el cartel de los delincuentes más buscados del Quindío

Así lo dio a conocer el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento quien reconoció que ha sido muy positivo el balance ya que el cartel fue dado a conocer en el mes de agosto.

Fue claro que han sido capturas contundentes donde uno de los más relevantes fue alias Pedro Machete que incluso en audiencia de imputación de cargos aceptó el delito de homicidio.

Asimismo, dijo que es fundamental el apoyo de la comunidad a través de la denuncia porque se articulan los esfuerzos para lograr dar con la captura de los delincuentes.

Añadió que siguen vigentes las recompensas que son de hasta 10 millones de pesos a quienes brinden información certera sobre la ubicación de los delincuentes más buscados del departamento.

En Armenia fueron entregadas nueve camionetas a la Policía con el fin de fortalecer la seguridad

En el marco de la conmemoración por el día nacional de la Policía, la alcaldía de Armenia realizó la entrega de los vehículos para ampliar la capacidad operativa.

Precisamente el alcalde de la ciudad, James Padilla manifestó que tuvo una inversión de más de dos mil millones de pesos con el objetivo de garantizar una atención más oportuna en los diferentes sectores de la Armenia.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento explicó que son vehículos que están destinados para la ciudad de Armenia que considera es una inversión muy importante en la primera fase de la entrega.

Además, el mandatario local anunció que en los próximos días entregará 170 equipos tecnológicos, entre computadores, impresoras y video beams, destinados a las inspecciones de Policía.

Gremios en Armenia rechazan la modificación de pico y placa, desde la alcaldía consideran es una medida necesaria para mejorar la movilidad

A partir del 18 de noviembre rige la modificación de pico y placa que se ampliará a toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche lo que ha generado diferentes reacciones.

El presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada fue enfático en decir que no están de acuerdo con la medida porque considera no es necesario una ampliación a todo el perímetro urbano.

Manifestó que entienden la situación actual de movilidad por lo que puede darse una ampliación es en las zonas donde rige como tal la restricción, sin embargo, esperan entablar comunicación con el alcalde de la ciudad para dar a conocer su posición.

Destacó que realmente lo que necesita la capital quindiana es cultura ciudadana puesto que las mayores problemáticas de movilidad se generan por el mal parqueo por eso las acciones deben estar tendientes a resolver dicha situación.

El alcalde de la ciudad James Padilla se refirió al tema y reconoció que es un tema álgido para los ciudadanos y que causa malestar, pero que ha sido analizado debido a la situación actual de la movilidad.

Informó que la ciudad cuenta con más de 100 frentes de obra en diferentes puntos por lo que es fundamental tomar decisiones que propendan por mejorar el flujo vehicular.

Envío un llamado especial a la paciencia frente a las intervenciones puesto que esperan terminar en el menor tiempo posible ya que los contratistas están cumpliendo.

Domiciliarios de Rappi protestaron en Armenia exigiendo mejores condiciones laborales, sostienen que la situación es crítica para los más de 65.000 trabajadores a nivel nacional

En el marco de un evento donde se encontraba un delegado de Rappi en la ciudad, los domiciliarios aprovecharon para concentrarse y evidenciar su inconformidad por la situación laboral que atraviesan actualmente.

La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aplicaciones (SINATRAP), Yudy Aya se mostró molesta porque inicialmente no fueron incluidos en el espacio que Rappi tenía para hablar de la plataforma con empresarios de la ciudad.

En cuanto a las condiciones laborales que viven, aseguró que el panorama es bastante complejo porque es pésima la situación y lo único que queda es manifestarse para buscar soluciones.

Destacó que son más de 65 mil trabajadores de Rappi a nivel nacional, en Armenia ya son 200 y en el Eje Cafetero 1.500.

Respecto a la situación salarial, dio a conocer que es el tema más apremiante porque con pedidos de una tarifa base de $ 3.050 no alcanzan a llegar al millón de pesos al mes y es una tarifa que no cambia desde hace dos años lo que vulnera directamente a los trabajadores.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) continúa adelantando obras de bioingeniería en diferentes municipios del departamento, una estrategia que implementa desde el año 2010 como respuesta a los efectos de la temporada invernal que impactó significativamente la región.

Jhonny Alexander Uribe, técnico operativo de la CRQ expresó “Para las vigencias 2024 y 2025, la corporación ha venido impactando la cordillera central en los municipios de Salento, Córdoba y Pijao, donde se vienen desarrollando estas actividades. Actualmente, se ejecutan obras en Pijao y ya se finalizaron completamente en el municipio de Montenegro”,

Armenia ocupó el segundo lugar entre las ciudades capitales del país, y el tercer lugar entre las 97 secretarías de educación certificadas a nivel nacional, en resultados 2025 de las Pruebas Saber 11, según el reporte emitido por el Icfes, logro que demuestra el importante avance educativo del municipio

Las instituciones educativas públicas Casd y Ciudadela del Sur se ubicaron dentro de las primeras 100 instituciones educativas del país, entre un total de 9.813 instituciones oficiales, resaltando el compromiso, esfuerzo y excelencia del sistema educativo público de Armenia.

El Colegio Gimnasio Contemporáneo, institución educativa privada de calendario B, obtuvo el mejor puntaje a nivel nacional, dejando en alto el nombre de la ciudad.

En el teatro municipal de La Tebaida se llevó a cabo la denominada ‘Gira de Vivienda’, espacio en el que se socializó el contrato de obra no. 029 de 2025, cuyo objeto es la ejecución del programa ‘Cambio mi Casa’, orientado al mejoramiento de viviendas urbanas y rurales del municipio.

Este proyecto, que representa una inversión de $791.760.784, tiene como propósito dignificar las condiciones de vida de las familias tebaidenses y fortalecer el tejido social del territorio.

Durante la jornada se realizó la entrega de 40 subsidios de mejoramiento para vivienda urbana y 10 para vivienda rural, beneficiando directamente a familias que próximamente verán materializado su sueño de habitar en espacios más seguros, confortables y dignos.

Desde este viernes 7 de noviembre iniciará la quinta versión de Sabe a Quindío, la estrategia gastronómica con platos en promoción 2×1

Más de 100 restaurantes de diferentes municipios del departamento harán parte del festival gastronómico que busca dinamizar la economía del sector generando el alto flujo de comensales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada indicó que hasta el domingo 16 de noviembre se llevará a cabo esta importante estrategia que ya cumple cinco años y ha dejado importantes resultados para la derrama económica de los establecimientos participantes.

Explicó que entregarán $650 mil al comensal que mayor cantidad de restaurantes visite, interactuando en la red social Instagram y a su vez el restaurante que más menciones de su marca logre en la misma red social podrá participar por $1´650.000.

En la sede ciudadela La Santa María de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia se llevó a cabo el Día R, para la conservación y protección del medio ambiente de la región, aplicando la fórmula de las 4R, Recuperar, Reciclar, Reducir y Reutilizar, donde hubo exposición de emprendimientos y proyectos de estudiantes en materia medio ambiental, pero también de entidades, fundaciones y colegios que trabajan en estas iniciativas.

En deportes, Del 5 al 11 de noviembre de 2025, Cristian Camilo Conrado Fernández, graduado del programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes y actual entrenador de Waterpolo de Bienestar Institucional de la universidad del Quindío representará a Colombia en el Torneo Internacional de Waterpolo en Chile, como refuerzo del Club Deportivo Belén de Medellín, uno de los equipos más destacados del país.

La Alcaldía de Armenia, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDERA), anunció la renovación integral del Estadio San José, Gracias a una adición presupuestal de 8 mil millones de pesos, recursos municipales con destinación específica

El proyecto contempla la construcción de una cancha sintética con medidas reglamentarias, así como la adecuación de banco de suplentes y zona técnicas, tribunas, camerinos, baños, zonas administrativas e inmobiliarias, entre otras obras complementarias

El director del Imdera, Wilson Herrera, destacó que “Los estudios y diseños están en su etapa final, y la meta es dejar el proceso adjudicado este año para iniciar ejecución a comienzos de 2026. Además, el proyecto será presentado al Concejo Municipal para la aprobación de las vigencias futuras excepcionales que permitirán garantizar su continuidad”.