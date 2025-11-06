Jueves 6 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Días de cielo nublado desde el mirador de La Secreta en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En alerta están las autoridades en el Quindío por las riñas entre habitantes de calle que han incrementado la cifra de los homicidios

Son más de 35 habitantes de calle que han fallecido producto de las riñas en el departamento en lo que va de este año, el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío advirtió que es alta la preocupación y trabajan en los planes operativos diariamente.

Reconoció que este año se ha tenido incremento respecto al año anterior, pero debido a la intolerancia y particularmente las riñas entre habitantes en condición de calle.

Afirmó que diariamente realizan esa labor que deja como resultado la incautación de entre 40 a 50 armas blancas lo que es clave para evitar las agresiones y también en el tema de consumo están las pipas, bazuco y marihuana.

El alto oficial también dio a conocer que municipios como Buenavista, el casco urbano de Córdoba y Filandia no se han registrado homicidios en lo que va del año.

Recordó que en el municipio de Montenegro lograron la aprehensión de un menor de edad que había participado en 38 homicidios lo que genera la preocupación en cuanto a la instrumentalización de menores para fines delictivos.

Al mediodía del miércoles 5 de noviembre se registró un homicidio en el barrio Pinares al sur de Armenia. Un hombre identificado como Fredy Alexander Vélez Lozano de 41 años fue asesinado con arma de fuego y registraba antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado, lesiones culposas y daño en bien ajeno.

El coronel reconoció que el 80% de los homicidios que se registran en el departamento están relacionados con el tráfico de estupefacientes lo que tiene que ver con la disputa territorial por eso el trabajo operativo está enfocado en contrarrestar este delito.

Con este nuevo caso ya son 85 homicidios en Armenia que se han registrado en lo corrido del año.

Una riña se presentó en el sector de Miraflores al sur de Armenia en la noche del miércoles 5 de noviembre, donde varias personas se enfrentaron con puños, patadas y armas blancas provocando susto entre quienes transitaban por el sector.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez en diálogo con Caracol Radio explicó que al parecer la riña se presento entre familiares de dos estudiantes del colegio nacional que se enfrentaron por diferencias, en total 10 personas se vieron involucradas en la pelea, según el reporte policial no se reportaron personas heridas.

En el Quindío intensificarán los controles para eventos privados con el fin de evitar agresiones como las registradas en el puente festivo de Halloween

A raíz del hecho de agresión con arma blanca a un joven universitario a las afueras del centro de convenciones de Armenia, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez lamentó este tipo de hechos de intolerancia.

Indicó que han dialogado con la secretaría administrativa en lo que compete al gobierno departamento puesto que aclaró que los permisos están a cargo de la secretaría de gobierno de Armenia.

Sostuvo que en cuanto al espacio si les pertenece como administración departamental y que cuentan con dos personas encargadas de la seguridad, pero en este tipo de situaciones no es suficiente.

Explicó que solicitaron al centro de convenciones que oficiara a la Policía Nacional cuando se vayan a realizar eventos masivos para evitar este tipo de situaciones que empañan la tranquilidad del territorio.

En el Quindío sostienen que, aunque esporádicas se registran amenazas a docentes y posterior establecen la ruta de atención

Frente a la alerta que emitió la defensoría del pueblo sobre los docentes amenazados en el país, la secretaria de Educación del departamento Tatiana Hernández dijo que el territorio es muy tranquilo respecto a lo que sucede en otras regiones a nivel nacional.

La funcionaria señaló que a pesar de lo anterior se presentan situaciones muy esporádicas como son amenazas de índole personal o laboral por eso activan el correspondiente protocolo para preservar su integridad.

Fue enfática en decir que el reciente fue hace unos dos meses donde una docente fue amenazada y tuvo el procedimiento respectivo.

Por su parte Luz Stella León presidenta del Suteq, aunque ratificó que las amenazas son muy bajas, la preocupación radica para los docentes que prestan el servicio en el centro de atención del menor infractor CAE la primavera en Montenegro por los recientes casos de motines y fugas y por eso están suspendidas las clases hasta que haya garantías para los maestros.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, a través de su Oficina de Gestión del Riesgo, viene realizando controles y seguimientos en puntos estratégicos del departamento que han sido identificados como zonas con potencial riesgo de afectación ambiental por derrames de materiales peligrosos.

Mario Andrés Naranjo, técnico operativo de la CRQ. Indicó “Estos seguimientos los realizamos para trabajar conjuntamente con Invías y con los transportadores, con el fin de minimizar el riesgo por derrames de materiales peligrosos en sectores como La Línea, el Alambrado en La Tebaida y la vía Montenegro–Quimbaya”,

En Armenia proyectan la creación de la oficina municipal de gestión del riesgo

Así lo dio a conocer el coordinador de la OMGERD, Javier Vélez quien manifestó que actualmente están constituidos por 12 personas adscritas a la actividad de gestión del riesgo, pero dependientes de la secretaría de Gobierno de la ciudad.

Fue claro que actualmente cuentan con el apoyo de la administración municipal y están a la espera de la creación de la oficina que están en el plan de desarrollo municipal.

Resaltó que en los próximos días vendrán delegados de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo para asesorarlos sobre la creación del fondo municipal de gestión del riesgo de desastres.

En Armenia denuncian presunta negligencia en la clínica La Sagrada Familia tras la muerte de un hombre de 40 años

Se trata de Manuel Alfonso Correa Sandoval quien era instructor del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y falleció el pasado lunes 3 de noviembre en la clínica La Sagrada Familia de la ciudad.

Su hermano, Juan Camilo Correa denunció lo que considera negligencia médica ya que ingresó al centro asistencial con un fuerte dolor en el pecho desde el jueves 30 de octubre y sostuvo que no le realizaron una intervención oportuna a pesar de la afección cardiaca que padecía.

Afirmó que cada día su salud se deterioraba más y no dieron una atención prioritaria a pesar de que el equipo médico evidenció tras unos estudios que tenía una vena a punto de explotar.

Aseguró que fue hasta el sábado 1 de noviembre que le brindaron el trasladado a su familiar a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no programaron ninguna intervención por lo que después de varios preinfartos finalmente falleció.

Consultamos al secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez informó que es un caso que está en averiguación y que fue comunicado por los familiares de Manuel Alfonso Correa.

Solicitaron que se investigue la causa del fallecimiento es por eso por lo que determinaron la práctica de necropsia médico legal para esclarecer como tal este hecho denunciado en dicha clínica de la ciudad.

Caracol Radio dio a conocer la denuncia a la Clínica La Sagrada Familia, pero no han entregado un pronunciamiento oficial del hecho. Desde comunicaciones informaron el caso fue trasladado a las distintas áreas para revisión y atención correspondiente.

Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y promover el sentido de pertenencia ciudadana, la Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, inició un plan de intervención y embellecimiento de los paraderos con espacio público de la ciudad.

Estas acciones, que se desarrollarán de manera semanal, incluyen labores de limpieza, pintura y recuperación de los paraderos entregados por la empresa Amable al municipio, los cuales en la mayoría de los casos han sido afectados por el vandalismo y el deterioro del tiempo.

La primera intervención se realizó en el paradero del Coliseo del Café, seguida por la del Mirador de La Secreta y los paraderos de Los Naranjos, el Hospital del Sur y el San Juan de Dios, continuando progresivamente hasta abarcar todos los puntos con espacio público del municipio.

Durante el Encuentro Nacional de Ornitología lograron registrar por primera vez en el Quindío la presencia de un ave conocida como Garza Manglera o Guaco Manglero.

El avistamiento se realizó en Rancho California, zona ubicada en límites con el Valle del Cauca, y representa un hallazgo significativo para la biodiversidad del departamento. Aunque esta especie tiene presencia en otras regiones del país, no existían reportes previos en territorio quindiano.

Gracias a la unión de la multinacional Disney y la empresa Café Quindío, en Salento fue presenta la segunda edición de “Casa Café Encanto”, un producto cultivado en las tierras del Quindío, y que, inspirado en la película con ese nombre, que recoge la magia, la esencia y la unidad familiar de este territorio, será ofertado en comercios nacionales e internacionales.

Con la llegada de noviembre, inició la recta final del calendario escolar del año 2025, y con esta se adoptan algunas medidas relacionadas con la prestación del servicio educativo en las sedes educativas de los municipios no certificados en educación.

La primera de estas medidas tiene que ver con el Programa de Alimentación Escolar – PAE, cuya vigencia se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre, fecha en la que la asistencia de los estudiantes se reduce drásticamente y se limita a actividades muy puntuales relacionados con la recuperación de logros académicos o graduaciones.

El cierre oficial del calendario escolar se dará el 23 de noviembre; un plazo determinado por el decreto 1211 del 10 de octubre de 2024, y cobija los periodos correspondientes con las semanas lectivas, las de desarrollo institucional, las de receso estudiantil y los periodos de vacaciones de docentes y directivos docentes de las instituciones oficiales de educación formal en los niveles de preescolar, básica y media a cargo de la Secretaría de Educación departamental como Entidad Territorial Certificada.

En el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la universidad del Quindío se llevó a cabo el acto central por los 25 años de la UFM 102.1FM la radio de interés público de la uniquindio.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a los fundadores y personas que hicieron posible este hito de la Universidad del Quindío, entre ellos el rector de la época, ingeniero Héctor Polanía Rivera; el médico, docente y radioaficionado Marco Alfonso Nieto García; el ingeniero Alberto Taborda Restrepo;

Además, al también docente uniquindiano Mario Ramírez Monard; Ariel Ramírez Quintero; y los académicos José Raúl Jaramillo Quintero y Hernán Domínguez Giraldo.

En el Quindío refuerzan la capacidad operativa en el marco de los 134 años de creación de la Policía

el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento Reconoció el trabajo articulado con las alcaldías y la gobernación que permiten obtener mejores resultados en materia operativa para fortalecer la seguridad en los territorios. Agradeció la entrega de vehículos que realizó la alcaldía de Armenia y lo propio que llevará a cabo la gobernación departamental.

Asimismo, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez Resaltó que el viernes 7 de noviembre realizarán la entrega de vehículos que fortalecerán la seguridad teniendo una reacción mucho más rápida ante cualquier eventualidad que pueda registrarse.

El alcalde de Armenia anunció que cuentan con tres lotes con aval ambiental para el proyecto de escombrera

En efecto ha sido un tema complejo respecto a la disposición de residuos por lo que incluso volqueteros han protestado por la falta de un lugar adecuado para ese fin.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla reconoció que han entablado conversación con el sector de los volqueteros para llegar a las soluciones por lo que ya disponen de tres lotes con viabilidad ambiental a la espera de definir uno solo.

Explicó que ya cuentan con los respectivos permisos, terrenos autorizados por planeación municipal por lo que ahora se centra la situación en quien será el encargado del manejo administrativo del proyecto.

50 emprendedores del Quindío recibieron un impulso con capital semilla para sus negocios, gracias al convenio realizado entre la gobernación del Quindío y la corporación Actuar Famiempresas, suscrito por 418 millones de pesos

Dazzler by Wyndham llega al Quindío: el primer hotel de la marca en Colombia abre sus puertas con el apoyo de la Agencia de Inversión

Gracias al trabajo articulado con la Agencia de Inversión, el Quindío se consolida como escenario del primer hotel de la marca Dazzler by Wyndham en Colombia, un proyecto que representa una inversión cercana a los 16,5 millones de dólares, que generará cerca de 150 empleos directos y 250 indirectos. En su etapa operativa, se estima la creación de alrededor de 30 empleos directos permanentes y se construirá en el corregimiento El Caimo de Armenia

Desde Armenia, el precandidato presidencial Sergio Fajardo resaltó los resultados de la encuesta de cifras y conceptos que lo ubican como uno de los nombres con imagen más favorable.

Después de 20 años de espera, 19 familias del municipio de Filandia recibieron el tan anhelado título de propiedad de sus viviendas, gracias a la gestión del alcalde Duberney Pareja Giraldo y su equipo de la Administración Municipal.

En deportes, el hapkido del departamento fue protagonista en el Campeonato Panamericano Open de Hapkido, realizado entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en el municipio de Bello, Antioquia. La delegación quindiana ganó total de 12 medallas: 5 de oro, 4 de plata y 3 de bronce.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Giovani Cándelo, Lady Diana Miranda, Valery Natalia Díaz, Jhon Meison Cárdenas y Juan Esteban Palacios. Las medallas de plata correspondieron a Karen Daniela Parrado, Andrés Eduardo Ríos, Juan Camilo Godoy y Reina Isabella Serrano, mientras que los bronces fueron ganados por Albert Johan Herrera, Manuel Duque y Thomas Castro.