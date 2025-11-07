Tres muertos dejó presunta incursión armada del ELN en una mina de oro del sur de Bolívar

Cartagena

Una masacre se registró en el sur de Bolívar, donde tres personas habrían sido asesinadas por presuntos integrantes del ELN en una mina ubicada en zona rural del municipio de San Pablo.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), supuestos integrantes de ese grupo al margen de la ley llegaron armados a una mina de oro en la vereda El Jardín y empezaron a disparar de manera indiscriminada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Aunque Indepaz en su comunicado oficial en la red social X habla de cinco fallecidos, de manera extraoficial desde la Gobernación de Bolívar se confirmó que el ataque dejó a tres hombres muertos, quienes, al parecer, trabajaban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como José Steven Campuzano Pineda, de 27 años; Carlos Alberto Ortega Ortega, de 56; y Luis Guillermo Meléndez Villadiego, de 32.

El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera de la vereda El Jardín. Extraoficialmente, se conoció que esta es una mina ilegal que estaría controlada por el Clan del Golfo, donde este año ya ha habido dos incursiones armadas por parte del ELN.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar se ordenó un Comité de Justicia Transicional, donde se estableció reforzar la presencia de tropas de la brigada 19 adscritas al Ejército Nacional en esa zona minera.

Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas

La Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas, una de ellas fue revelada este año donde el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, tiene un llamado a la acción urgente, porque la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Así mismo, la alerta temprana 034 del 2023 advierte un alto riesgo humanitario en el municipio de San Pablo por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas, señalando desplazamientos, amenazas y control social sobre la comunidad.