Supersociedades pago deudas laborales por liquidación de Almacenes La 14

Cali, Valle del Cauca

Uno de los almacenes más prósperos desde los años sesenta en Cali y que 50 años después entró liquidación, fue La 14, que nació con una pequeña cacharrería en el centro de la capital del Valle.

Hoy La 14 sigue su proceso para cumplir con el pago de deudas bajo el control de la superintendencia de sociedades.

El proceso de liquidación judicial ha permitido, según la SuperSociedades, que cumplió con el pago del ciento por ciento de las acreencias laborales valoradas en más de seis mil millones de pesos, gracias a recursos provenientes de operaciones inmobiliarias.

Según la superintendencia de sociedades sigue la etapa de venta de activos que supera los 16 mil 600 millones de pesos y donde se destacan inmuebles, parqueaderos y mobiliarios.

La liquidación partió de un activo neto de 728 mil 969 millones de pesos y pasivos por 697 mil 698 millones.

Las acreencias que han servido como garantías prendarias ascienden a 388 mil 393 millones de pesos y las hipotecarias 50 mil 777 millones, incluyendo las obligaciones fiscales valoradas en 31 mil 235 millones.

En un comunicado de la Supersociedades se precisa que:

“Finalizada esta etapa, el liquidador deberá presentar el acuerdo de adjudicación en los términos establecidos en la Ley 1116 de 2006, lo cual permitirá avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores conforme a la prelación legal.”

Y añade el comunicado, citando una declaración del superintendente de sociedades , Billy Escobar Pérez, que en el caso de Almacenes La 14 S.A., la Superintendencia ha actuado con rigor técnico y legal para garantizar el cumplimiento de cada etapa del proceso de liquidación judicial.