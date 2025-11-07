Pareja capturada por atraco en el centro de Cali es investigada por dos asesinatos

Fueron capturados dos presuntos delincuentes involucrados en el atraco a mano armada ocurrido el pasado 14 de octubre en el barrio San Bosco, centro de Cali, hecho en el que resultó herido un soldado profesional que se movilizaba en un bus del sistema de transporte MIO.

La operación se desarrolló en el kilómetro 26, a la altura del corregimiento Borrero Ayerbe del municipio de Dagua, Valle. Allí, las autoridades lograron la captura de esta pareja requerida por orden judicial y la imputación de cargos a una tercera persona, presuntamente vinculadas al hurto a personas bajo la modalidad de “atraco” con uso de armas de fuego.

Los capturados también serían presuntamente responsables de dos homicidios

Las investigaciones revelan que los detenidos estarían relacionados con al menos diez hechos violentos registrados en los últimos tres meses, todos caracterizados por el uso de armas de fuego contra las víctimas.

Entre los casos más graves que investigan las autoridades están:

• El asesinato de un agente (r) de la Policía, ocurrido el 5 de septiembre de 2025 en la Comuna 19, durante un intento de hurto.

• El homicidio del ciudadano estadounidense, exintegrante del Cuerpo de Marines, registrado el 12 de septiembre de 2025 en la Comuna 2, también con móviles de robo.

En el operativo de la Fiscalía y Policía, incautaron tres teléfonos celulares y seis prendas de vestir utilizadas, al parecer, durante la planeación y ejecución de los delitos.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos, falsedad marcaria, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego.