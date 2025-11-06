Millonarios beneficios y detrimento revela la Contraloría del Valle en su tercer ciclo auditor

La Contraloría del Valle del Cauca presentó presunto detrimento en Pradera.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca presentó los resultados del tercer ciclo auditor del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2025, ejecutado entre junio y octubre.

El informe refleja beneficios por $26.173 millones, es decir, recursos que fueron recuperados o salvaguardados durante el proceso, y un presunto detrimento patrimonial de más de mil millones.

Las auditorías se realizaron en siete entidades:

Gobernación del Valle, con el mayor beneficio

De acuerdo con el reporte, los beneficios más altos se concentraron en la Gobernación del Valle, que alcanzó más de $18 mil millones, seguida del municipio de El Cerrito, con $4.970 millones, y el hospital Isaías Duarte Cancino, con $2.755 millones.

En el caso de la Gobernación, los resultados positivos obedecen a la identificación, clasificación y legalización de bienes inmuebles terrenos y edificaciones que fueron actualizados en el sistema de inventarios SAP, incrementando el valor de los activos fijos.

Por su parte, en El Cerrito se logró la inclusión de plazas y parques en el inventario municipal, lo que permitió valorarlos y ampararlos con pólizas, fortaleciendo los estados financieros locales.

Hospital Isaías recupera cartera

Durante el proceso auditor al hospital Isaías Duarte Cancino, la Contraloría detectó que no se estaban realizando los cobros de cartera deteriorada correspondientes a los años 2021 a 2024.

Tras la intervención del ente de control, la entidad hospitalaria implementó el cobro persuasivo y logró ingresos superiores a $2.755 millones, fortaleciendo sus finanzas.

Presunto detrimento en Pradera

El hallazgo fiscal más significativo se presentó en el municipio de Pradera, donde se evidenció una cuenta bancaria inexistente, denominada “Embargos”, que registró movimientos desde 2021 y dejó un saldo superior a $842 millones en 2024.

Según el informe, la cuenta solo existía en el aplicativo, por lo cual la Contraloría adelantará investigaciones para establecer las responsabilidades del caso.

La contralora departamental, Ligia Ortiz, destacó: “Seguimos en los territorios dando resultados. Es de resaltar la importante cifra de recurso salvaguardado, denominado beneficio del control fiscal”.

“En este tercer ciclo, la suma supera los $26.173 millones que, por acción de nuestros auditores, se recuperaron o no se malversaron. En cuanto a los hallazgos fiscales, continuaremos las investigaciones en la entidad para definir responsabilidades y recuperar el recurso perdido”, afirmó, la funcionaria.