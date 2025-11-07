¿Quiénes fueron los ganadores del Mérito Empresarial Unisimón 2025? Aquí le contamos

Con 56 nominados de todo el país y una transmisión en vivo por el canal Mérito Empresarial TV, la noche fue una vitrina del talento, la sostenibilidad y la visión de futuro que están transformando el tejido productivo nacional.

En total, se entregaron 18 premios y tres menciones especiales, consolidando al Premio al Mérito Empresarial Unisimón como uno de los reconocimientos más importantes del país al liderazgo, la innovación y la sostenibilidad.

Los ganadores de 2025

El Empresario del Año, Benjamín Archila Flórez, fundador de Consensus SAS, fue exaltado por su liderazgo visionario, su compromiso con la transformación digital y la creación de modelos de negocio sostenibles. Archila ha consolidado una empresa que impulsa la inclusión, el empleo y la innovación tecnológica en distintas regiones del país.

El reconocimiento Empresario Benemérito fue otorgado al Dr. Luis José Escaf Jaraba, fundador de la Clínica Oftalmológica del Caribe, un pionero que ha transformado la salud visual en Latinoamérica, fusionando la ciencia médica con la innovación tecnológica y el compromiso social. Su legado, con más de 40 años de impacto, convierte a Barranquilla en referente internacional de la oftalmología moderna.

Jóvenes y egresados que inspiran

Los premios también tuvieron rostro joven. María Daniela Linero Gámez, cofundadora de Licify y actual CCO de Ontop, recibió el reconocimiento Joven Empresaria. A sus 22 años, ha liderado startups de alcance global y promueve un liderazgo humano y consciente.

Por su parte, Kevin Sarmiento Dovale, abogado egresado de Unisimón y CEO de Clever Logistics BPO LLC, recibió el Mérito al Egresado Unisimón por su impacto internacional en el ámbito jurídico y empresarial, así como por promover el emprendimiento con propósito entre la comunidad latina en Estados Unidos.

Premios por categorías

Los premios por categorías reflejaron la diversidad y la fuerza del ecosistema empresarial colombiano:

Relianz Mining Solutions (Atlántico) se llevó el Mérito a la Sostenibilidad Empresarial por liderar la economía circular en la industria minera.

se llevó el por liderar la economía circular en la industria minera. Industria Licorera de Caldas fue reconocida como Empresa Líder en Innovación , fusionando tradición con modernidad.

fue reconocida como , fusionando tradición con modernidad. Cruz Verde recibió el Mérito a la Responsabilidad Social y Valor Compartido por su compromiso con la salud de las comunidades más vulnerables.

recibió el por su compromiso con la salud de las comunidades más vulnerables. Expreso Brasilia reafirmó su liderazgo como Empresa de Servicios , conectando el país con eficiencia y transformación digital.

reafirmó su liderazgo como , conectando el país con eficiencia y transformación digital. Y la startup API Laboratorios, ganadora en la categoría Mérito a la Startup, se destacó por su innovación en seguridad alimentaria y trazabilidad tecnológica.

Una alianza que impulsa el desarrollo regional

El Premio al Mérito Empresarial se consolida como una plataforma de integración entre la academia, la empresa y el Estado, con aliados estratégicos como la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla y Cúcuta, las cámaras de comercio del país, y gremios como ANDI, FENALCO, ACOPI, AMCHAM y el Foro de Presidentes, entre otros.

Desde hace 16 años, la Universidad Simón Bolívar ha promovido este reconocimiento como una apuesta por el crecimiento sostenible y el liderazgo con impacto social. Cada historia premiada es una prueba de que hacer empresa en Colombia también es construir país.