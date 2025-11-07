El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Mi papá no recibía regalías”: Checo Acosta revela los años sin ingresos musicales de su padre Alci

Checo Acosta sorprendió al público al revelar un hecho poco conocido sobre su padre, el reconocido bolerista Alci Acosta: durante gran parte de su carrera no recibió regalías por su música.

“Mi papá grababa, le pagaban por esa producción y ya. Eran pagos únicos. No había ningún tipo de retribución posterior”, explicó Checo en entrevista con Caracol Radio. Asimismo, afirmó: “cuando revisamos sus contratos, nos dimos cuenta de toda la plata que se perdió en esos años”.

El artista contó que este descubrimiento llegó en un momento difícil, posterior a la muerte de su madre y un incendio que afectó la vivienda de Alci Acosta.

“Ahí fue cuando notamos que él no tenía ingresos fijos, solo vivía de los shows y sus ahorros”, agregó.

Millones de reproducciones, cero ingresos

Para Checo Acosta, hijo del legendario bolerista, resulta increíble que pese a su enorme legado musical, Alci Acosta “nunca haya recibido” regalías por sus canciones, a pesar de que hoy siguen siendo éxitos virales en plataformas digitales.

“El tema ‘No Renunciaré’ tiene más de 250 millones de reproducciones en YouTube y ‘La Copa Rota’ supera los 120 millones. Si eso fuera hoy, mi papá estaría sobrado en dinero. Pero en su época no existía ese modelo de monetización”, contó Checo.

El cantante reconoció que descubrir esa realidad fue un golpe emocional y un llamado de atención para toda la familia, que decidió acompañar al maestro en una nueva etapa de su vida.

“Queremos que viva tranquilo, que tenga la seguridad y el reconocimiento económico que siempre mereció”, añadió.

“Alci Acosta para siempre”: su álbum de despedida

Para cerrar con broche de oro su carrera, el maestro trabaja junto a su hijo en un nuevo proyecto musical titulado “Alci Acosta para siempre”. Este álbum marca un antes y un después: por primera vez, Alci recibe regalías por su obra.

“A partir de este trabajo, él ya está recibiendo regalías. Está tranquilo, haciendo su tour de despedida y disfrutando el cariño del público”, contó Checo.

El tour, que ha pasado por Estados Unidos, Ecuador, Washington y Soledad (Atlántico), continuará en ciudades como Cali y Barranquilla. “Queremos que facture bastante, que cierre con alegría y que por fin viva de lo que tanto le ha dado al país: su música”, concluyó su hijo.