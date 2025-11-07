Caso Nicolás Petro: Fiscalía podrá utilizar en juicio información de la Fundación Conciencia Social

Se cumple el cuarto día consecutivo de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, donde el juez Hugo Carbonó admitió como pruebas de la Fiscalía en el juicio un DVD que contiene conversaciones entre su expareja, Day Vásquez, y Gustavo de la Ossa, director de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), sobre aparentes irregularidades en contratos con la Gobernación del Atlántico.

El ente de control sostiene que Nicolás Petro Burgos y su expareja, Daysuris Vásquez, habrían utilizado la fundación para blanquear dinero a través de supuestos sobrecostos en contratos.

Cabe indicar que la fundación firmó 11 contratos millonarios (por un valor de $6.542 millones) con entidades públicas del departamento del Atlántico, durante el tiempo en que Nicolás Petro era diputado de la Asamblea del Atlántico.

También Carbonó admitió la extracción de información de los teléfonos incautados, entre esos el de Nicolás Petro, la pareja del procesado, Laura Ojeda, y la expareja, Day Vásquez, al considerarlo “pertinente y útil” para el ente acusador a la hora de sustentar la teoría del caso.

Finalmente, Carbonó también le permitió a la Fiscalía tener como prueba información fiscal y financiera recopilada de Nicolás Petro.

Noticia en desarrollo...