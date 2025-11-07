En el mar de Urabá fue incautada cerca de una tonelada de cocaína valorada en USD 35 millones

Urabá- Antioquia

En una acción de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el mar de Urabá, fue incautado un cargamento de cocaína y tres personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas y dejadas a disposición de las autoridades competentes.

La Armada informó que la operación de interdicción marítima se realizó en el mar Caribe a 60 millas náuticas del sector de Mulatos en Necoclí, Antioquia. El alijo conformado por 29 bultos grandes y uno pequeño era transportado en una lancha conocida como Go fast.

“Durante la inspección fueron hallados 732 kilogramos de clorhidrato de cocaína, valorados aproximadamente en 35 millones de dólares. Esta operación representa un duro golpe a las finanzas y a la capacidad logística del narcotráfico transnacional”, explicó la capitán de Corbeta Damaris Vivas, comandante de la Estación de Guardacostas de Coveñas.

Por ahora no se detalla la organización criminal propietaria de la cocina, pero en el Urabá antioqueño tiene una amplia injerencia el clan del Golfo.