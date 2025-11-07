Nueva sede de la UPTC en Soatá abre oportunidades para jóvenes campesinos

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) inauguró oficialmente su sede norte en el municipio de Soatá, un proyecto educativo que busca ampliar el acceso a la educación superior en las provincias del norte del departamento, especialmente entre jóvenes provenientes de zonas rurales y familias campesinas. La nueva infraestructura tiene capacidad para 500 estudiantes y permitirá iniciar procesos de formación sin la necesidad de desplazarse hacia Tunja u otras ciudades.

El rector de la UPTC, Enrique Vera, destacó que esta sede responde a una necesidad histórica de equidad territorial en la oferta educativa. «...Esta es una apuesta por la ruralidad. Queremos que los jóvenes campesinos tengan condiciones reales para estudiar, quedarse en sus regiones y aportar a su desarrollo...», afirmó durante el acto de inauguración. También agregó que la sede ofrecerá inicialmente el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, mientras que la carrera de Ingeniería de Sistemas empezará a funcionar a partir de 2026.

El proyecto fue financiado con recursos por 10 mil millones de pesos aportados por la Gobernación de Boyacá. Según Vera, esta inversión se suma a la estrategia de fortalecer la presencia de la UPTC en varios municipios. «...La universidad está creciendo de manera planificada. Estamos avanzando también en Puerto Boyacá, Moniquirá y Miraflores, para que más regiones cuenten con infraestructura académica de calidad...» señaló.

Además de las carreras ya definidas, la institución adelanta estudios para incorporar en el futuro programas orientados al desarrollo científico y tecnológico. Entre las posibilidades mencionadas por la rectoría se encuentran líneas de formación en áreas emergentes como ingeniería cuántica y robótica, campos que la universidad considera estratégicos para enfrentar los desafíos productivos y tecnológicos del país.

La apertura de la sede de Soatá no solo amplía la cobertura educativa en el norte de Boyacá, sino que también plantea una oportunidad para dinamizar la economía local, generar empleo y promover proyectos comunitarios en articulación con instituciones públicas y privadas de la región. Con ello, la UPTC refuerza su misión de ser una universidad incluyente, territorial y al servicio del desarrollo social.