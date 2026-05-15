Capturan a tres personas por presuntos cobros irregulares en reciclaje en Boyacá

Una investigación relacionada con presuntos cobros irregulares en el servicio de aprovechamiento de residuos en Tunja, Duitama y Sogamoso permitió la captura de tres personas señaladas de integrar una red que habría recaudado ilegalmente más de 6.800 millones de pesos durante seis años. El caso surgió a partir de denuncias realizadas en el Concejo de Tunja y posteriormente remitidas a la Fiscalía General de la Nación.

La líder ambiental Jenny Moreno aseguró que la investigación comenzó luego de detectar sobrecostos en las facturas del servicio público relacionados con el componente de aprovechamiento. «...Se estaba evidenciando un exceso de costo por aprovechamiento que era trasladado en su gran mayoría a empresas que no tenían la infraestructura suficiente para prestar el servicio en Tunja...», explicó Moreno.

Según la denunciante, la Fiscalía logró establecer presuntas falsedades en los reportes de aprovechamiento de residuos, lo que habría derivado en cobros indebidos a miles de usuarios. «...Estamos a la espera de que las investigaciones logren establecer el reconocimiento a los usuarios por estos más de 3.200 millones de pesos que se recaudaron solamente en Tunja...», señaló la veedora ambiental.

Tras las capturas y avances judiciales del caso, Moreno confirmó que recibió medidas de protección debido a su papel como denunciante y líder social. El proceso, además de que abrió un nuevo debate sobre el control a las empresas encargadas del aprovechamiento de residuos, pone sobre la mesa el trabajo de supervisión institucional frente al cobro de tarifas en servicios públicos domiciliarios en Boyacá.