$4.200 millones de pesos para el módulo 5 de la PTAR

Este viernes la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, participó en una reunión de trabajo junto con la Gobernación de Boyacá para avanzar en temas estratégicos del desarrollo de la ciudad, uno de ellos tiene que ver con la PTAR especialmente el módulo 5.

De igual manera, la funcionaria agregó que el día lunes se reunieron con el Viceministerio de vivienda junto con la Gobernación de Boyacá, y CorpoBoyacá, todo con el fin de poder articular y aunar esfuerzos para que la obra pueda ser una realidad.

“La alcaldía va a disponer de $4.200 millones de pesos para cofinanciar aproximadamente los $9.000 millones de pesos que hacen falta para esta obra. El resto del dinero lo va a colocar CorpoBoyacá y el Plan de Aguas Departamentales. Esto es un avance significativo debido a que las mesas técnicas con Findeter, Veolia han venido avanzando, pero es necesario el tema del recurso para que la obra pueda iniciar lo antes posible”, anotó la alcaldesa encargada.

El módulo 5 de la PETAR tiene como objetivo ampliar la capacidad para el tratamiento de aguas residuales de Tunja y municipios aledaños.