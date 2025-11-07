Nequi anuncia suspensión de la App durante 8 y 9 de noviembre 2025: ¡Pilas! horario de alta demanda

Nequi anuncia suspensión temporal de la APP en octubre: fecha del mantenimiento y horario

Las billeteras digitales se han convertido en una alternativa que facilita el pago de servicios o transferencias bancarias a miles de personas. Una de ellas es Nequi, un banco digital que funciona por medio de una aplicación de celular que está disponible para dispositivos iOS y Android.

Dentro de esta plataforma se pueden realizar transacciones como enviar, recibir, ahorra, pagar servicios, paquetes móviles o servicios, recargar tarjetas de transporte, entre otras opciones.

Sin embargo, Nequi, notificó que realizará una nueva suspensión con el fin de ejecutar una actualización . En este orden de ideas la aplicación no estará disponible durante determinado tiempo.

Le puede interesar: Edad máxima para crédito de vivienda con los bancos en Colombia: Requisitos y recomendaciones

Horario suspensión de Nequi

De acuerdo con el informe de Nequi, la suspensión se realizará el sábado 8 de noviembre, desde las 11:40 p.m. hasta el domingo 9 de noviembre, por motivo de una actualización.

Se recomienda a los usuarios de este banco digital, no realizar intentos de ingreso a la plataforma, ya esto podría generar el bloqueo de su usuario.

Teniendo en cuenta esto, es importante que programe cuanto antes sus transacciones o retiros en efectivo en cajeros Bancolombia o corresponsables.

Nequi mantenimiento noviembre 2025

Comunicado suspensión NEQUI Ampliar

¿Qué funciones de Nequi sí estarán disponibles?

Pese a que el acceso a la aplicación esté bloqueado, las personas podrán hacer uso de sus tarjetas Nequi Visa con total normalidad, es decir, podrán realizar compras o pagos ya que estas sí estarán funcionando.

Le recomendamos: Si el salario mínimo sube a $1.800.000, ¿en cuánto quedaría el auxilio de transporte?

Duración del bloqueo temporal de Nequi

n caso de que haya realizado varios intentos fallidos de ingreso a la aplicación por clave o por reconocimiento facial, esto puede generar un bloqueo en la misma. En este orden de ideas, por temas de seguridad, Nequi no le permitirá ingresar a su cuenta durante 2 horas.

Otra de las opciones que puede hacer es desbloquear su clave, en este orden de ideas, si se realizaron los 3 intentos fallidos , le saldrá una opción de “Recuperar Clave”. En esta alternativa se le solicitará una foto de su cara con el fin de verificar la veracidad del usuario que intenta ingresar y crear una nueva clave.

En caso de tener alguna duda respecto a este bloqueo, puede comunicarse con los canales oficiales que son dentro de la aplicación misma o llamando al (+57) 3006000100.

Cómo activar la Tarjeta Nequi Visa física: paso a paso

Ingrese a la aplicación de Nequi.

Diríjase a la opción de “Servicios” y seleccione la opción de “Finanzas”

y seleccione la opción de Ubíquese en “Usa tu plata” y ahí encuentra la “Tarjeta”

y ahí encuentra la Presione “Rastrea y activa tu Tarjeta”

Escoja “Activar Tarjeta” y después “Activar Tarjeta Física”

y después Escriba los 6 números que tiene impresos en la tarjea física por la parte de atrás.

Luego le pedirá su calve de Nequi.

Qué requisitos piden para abrir una cuenta Nequi

Las personas que estén interesadas pueden Nequi con el número de documento, número de celular y un correo electrónico en el que tenga acceso y que no haya registrado antes en esta aplicación.

Es importante mencionar uno de los requisitos para obtener esta aplicación es ser mayor de 13 años. Incluso, crear la cuenta es totalmente gratis.